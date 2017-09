Paris Saint-Germain gegen Bayern Von wegen Gegensätze

Kaum eine Vorschau auf das heutige Champions-League-Topspiel zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern (20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE, TV ZDF) kommt ohne Gegensätze aus. Die meisten deutschen Medien scheinen sich auf die Lesart "Vernunft gegen Wahnsinn" geeinigt zu haben. Mit Vernunft sind übrigens die Bayern gemeint. Damit übernehmen die Kollegen ungerührt den Spin, den die Münchner selbst und insbesondere Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge gebetsmühlenartig predigen: Bayern wolle "mehr Rationalität" in den Fußball bringen.

Das flächendeckende Gerede vom "Transferirrsinn" passt ins Bild: Alle wahnsinnig außer uns. Dass außerhalb Deutschlands niemand vernünftig mit Geld umgehen kann (außer vielleicht den Schweizern), das glauben ohnehin viele, warum also nicht auch auf den Fußball anwenden? Das ist bequem, denn so liegen die wieder gehäufter auftretenden Niederlagen deutscher Teams im Europapokal nicht an sportlicher Qualität, sondern an unfairen Vorteilen der Konkurrenz.

Nun sind Klubs wie Paris Saint-Germain und Manchester City nicht nur in Deutschland ein Feindbild. Die spanische Liga forderte die Uefa auf, gegen beide Klubs zu ermitteln. In einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen begründete Liga-Präsident Javier Tebas das damit, die Unterstützung von PSG und City aus Katar und Abu Dhabi sei "fußballfremd" und damit wettbewerbsverzerrend.

Geld vom Golf: keine Ausnahme

Erstens aber stimmt diese Unterscheidung gar nicht: Auch Bayern München und Barcelona haben Verträge mit katarischen Sponsoren abgeschlossen, auch Real Madrid und Arsenal nehmen viel Geld von Emirates Airlines aus Dubai. Und selbst wenn es anders wäre: Die Legitimität von Investitionen in Profifußball davon abhängig zu machen, wo Konzerne ihren Hauptsitz registriert haben, hat nichts mit "Fairness" zu tun.

Das "Financial-Fairplay"-System der Uefa weckt mit seinem Namen den Irrglauben, es solle Chancengleichheit gewährleisten. Das Gegenteil ist der Fall: Da Klubs nicht mehr Geld ausgeben dürfen, als sie sportlich einnehmen, ist der Status Quo praktisch garantiert. PSG und Manchester City sind die einzigen Klubs, die es seit 2001 geschafft haben, dauerhaft in die Phalanx der umsatzstärksten Vereine der Welt einzubrechen.

Das scheinen viele Fans den Klubs nicht verzeihen zu können: die etablierte Hierarchie des Fußballs zu verändern. Fair wäre der Sport aber nicht dann, wenn alle Klubs das Gleiche ausgeben könnten wie in der Vorsaison, sondern wenn alle Klubs das Gleiche ausgeben könnten.

Solange das nicht so ist, bleibt festzuhalten: Bayern München und Paris Saint-Germain sind zwei sehr ähnliche Fußballklubs. Beide haben einen ähnlichen Jahresumsatz, beide dominieren ihre nationalen Ligen viel zu stark, um echte Spannung aufkommen zu lassen, beide haben ähnlich starke Spielerkader. Bei den einen kommt das Geld aus Katar, bei den anderen von Dax-Konzernen.

Ja, PSG hat gerade mehr als fünfmal so viel Geld für Neymar bezahlt wie der FC Bayern jemals für einen Spieler gezahlt hat. Aber der FC Bayern hat auch für Corentin Tolisso mehr als fünfmal so viel Geld ausgegeben wie Eintracht Frankfurt jemals für einen Spieler bezahlt hat. Das eine skandalös finden und das andere völlig in Ordnung, das ist wirklich: Wahnsinn.