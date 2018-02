PSG-Trainer Unai Emery Stell dir vor, du gewinnst, und sie feuern dich trotzdem

Es könnte der bisherige Saisonhöhepunkt im internationalen Fußball werden: Real Madrid gegen Paris Saint-Germain (20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: ZDF und Sky), der Titelverteidiger gegen den Klub, der mutmaßlich am meisten dafür tut, diesen Titel auch endlich mal zu gewinnen. Superstars treffen hier gleich im Dutzend aufeinander, doch trotz Ronaldo, Neymar, Kroos, Mbappe und Ramos stehen besonders im Mittelpunkt: die beiden Trainer, Unai Emery und Zinedine Zidane.

Der Franzose hat die Chance, mit dem dritten Champions-League-Triumph in Serie eine ansonsten sehr schwache Saison vergessen zu machen. Der Spanier Emery hat bewiesen, dass er viel mehr ist als ein Star-Bändiger, nämlich einer der besten Trainer der Gegenwart. Und dennoch könnte er im Sommer zum Gehen gezwungen werden.

Der Grund: PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi. Der 44-Jährige tritt selten in der Öffentlichkeit auf, meidet Interviews und lässt Kritik an seinem Klub, seinen Transfers oder der Leistung der Mannschaft unkommentiert.

Umso mehr erstaunte es, als Al-Khelaifi nach der Niederlage im Champions-League-Spiel beim FC Bayern im Dezember sagte, die Mannschaft habe "schlecht gespielt" und man sei "nicht nach München gekommen, um 1:3 zu verlieren". Es war, für die Verhältnisse des Geschäftsmannes aus Katar, ein Ausbruch. Und es war deutlich, dass diese Kritik nicht den Profis galt. Adressat war Unai Emery.

Seither tauchen in den französischen Medien fast wöchentlich neue Gerüchte um eine mögliche Nachfolge des Spaniers auf: Antonio Conte, André Villas-Boas, José Mourinho und zuletzt Neapels Trainer Maurizio Sarri werden genannt. Und das, obwohl Emery und PSG gute Chancen auf das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League haben.

Video Getty Images

In der Ligue 1 hat Tabellenführer Paris zwölf Punkte Vorsprung auf Meister AS Monaco, im Pokal steht PSG im Viertelfinale. Und ins Duell mit Real gehen die Franzosen auch wahrlich nicht als Außenseiter.

Denn wenn die Königlichen zu schlagen sind, dann in dieser Saison. Das hat in der Champions League nicht nur Tottenham unter Beweis gestellt. Auch in der Liga verlor Real gegen deutlich schwächere Teams wie Leganés, Villareal oder Aufsteiger Girona. Platz vier mit 17 Punkten Rückstand auf Barça ist ungefähr eine Galaxie von den eigenen Ansprüchen entfernt. In Schlagzeilen zusammengefasst liest sich Madrids Saison so: "Real stolpert", "Real quält sich", "neuer Tiefpunkt". Und trotzdem schob sich zwischen die Meldungen über Real-Niederlagen die Nachricht: "Madrid verlängert mit Zidane bis 2020".

Von so viel Vertrauen kann Emery nur träumen. Die Unzufriedenheit des Klubbesitzers mit seinem Trainer soll laut französischen Medien mittlerweile so groß sein, dass er den auslaufenden Vertrag des ehemaligen Coachs vom FC Sevilla auch bei maximalem Erfolg - also dem Gewinn des Triples - nicht verlängern werde. Sollte Paris sich schon vorher aus der Champions League verabschieden, gilt als wahrscheinlich, dass Emery nicht mal mehr das Saisonende an der Seitenlinie miterleben wird.

Dabei haben Al-Khelaifi und Emery ähnliche Ansprüche. Als der Trainer im Juni 2016 in Paris vorgestellt wurde, sprach er gleich vom Champions-League-Sieg: "Das ist ganz klar ein Ziel." Mit Sevilla hatte er dreimal die Europa League gewonnen. Der 46-Jährige ist ein Taktik-Besessener, ähnlich wie Manchester Citys Pep Guardiola. Mittelfeldspieler Joaquín, der beim FC Valencia drei Jahre unter Emery spielte, beschrieb die Videoanalysen von Emery als so ausführlich, "dass mir das Popcorn ausging".

Doch in seinem ersten Jahr in Paris reichte es, nach vier Meisterschaften in Folge, am Ende nicht mal zum nationalen Titel. Die Tatsache, dass der Sieg im Europapokal verpasst wurde, wog nicht so schwer wie die Art und Weise, in der es geschah. Die 1:6-Niederlage im Achtelfinalrückspiel der Champions League bei Barcelona - das ist der Makel, der Emery aus Sicht von Al-Khelaifi noch immer anhaftet.

PSG hatte das Hinspiel in Paris 4:0 gewonnen, in Barcelona stand es bis zur 88. Minute 1:3 aus Sicht der Franzosen. Dann gelangen Messi, Neymar und Sergi Roberto noch drei Tore. "Ob er haltbar ist? Das ist nicht der Moment, um darüber zu sprechen. Nach diesem Spiel sind wir alle enttäuscht", hatte Al-Khelaifi im Anschluss an die Partie gesagt. In diesem Moment dürfte schon klar gewesen sein, dass Emery keine große Zukunft in Paris haben wird.

Conte, Villas-Boas, Mourinho, Sarri - die Liste potenzieller Nachfolger für Emery ist lang. Laut einem Bericht des britischen Boulevardblatts "The Sun" hat der Katari bereits einen weitere Kandidaten für die Nachfolge Emerys im Visier. Sein Name: Zinédine Zidane.