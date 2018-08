Zehnmal hat Red Bull Salzburg bislang an der Qualifikation zur Champions League teilgenommen. Zehnmal scheiterten die Österreicher. In diesem Jahr soll alles besser werden. "Wir wollen ohne Wenn und Aber in die Champions League", hatte Trainer Marco Rose vor dem Playoff-Hinspiel bei Roter Stern Belgrad verkündet. Die Ausgangsposition dafür ist nach der Partie nicht optimal, könnte aber auch deutlich schlechter sein. Belgrad und Salzburg trennten sich 0:0.

Die Partie fand im 55.000 Zuschauer fassenden Stadion Rajko Mitic vor leeren Rängen statt. In der dritten Qualifikationsrunde hatten die Anhänger von Roter Stern beim Sieg gegen den litauischen Vertreter Suduva Marijampole rassistische Gesänge angestimmt. Weil die Fans des serbischen Meisters Wiederholungstäter sind, hatte die Uefa das Geisterspiel angeordnet.

Das Unentschieden geht in Ordnung. Die Salzburger, die in der vergangenen Saison das Europa-League-Halbfinale erreicht und in dieser Spielzeit bislang alle sechs Pflichtspiele gewonnen hatten, erspielten sich in der ersten Hälfte einige gute Torchancen. Sie verpassten es aber, in Führung zu gehen. In der Schlussphase hatte RB dann Glück, dass Belgrad nicht noch zum Siegtreffer kam. Das Rückspiel findet am 29. August in Salzburg statt - dann wieder mit Publikum.

Die weiteren Ergebnisse der Champions-League-Qualifikation:

Bate Baryssau - PSV Eindhoven 2:3 (1:1)

1:0 Tuominen (9.)

1:1 Pereiro (35., Elfmeter)

1:2 Lozano (61.)

2:2 Hleb (88.)

2:3 Malen (89.)

Benfica - PAOK 1:1 (1:0)

1:0 Pizzi (45.+1, Elfmeter)

1:1 Warda (76.)

Partien am Mittwoch:

BSC Young Boys - Dinamo Zagreb

Videoton FC - AEK Athen

AFC Ajax - Dynamo Kiew