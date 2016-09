Champions League PSG trotz Blitzstarts nur Remis gegen Arsenal

Paris Saint-Germain - FC Arsenal 1:1 (1:0)

Der FC Arsenal hat mit den beiden Deutschen Mesut Özil und Shkodran Mustafi in der Startelf einen Fehlstart in der Champions League verhindert. Die Engländer erreichten beim französischen Meister Paris St. Germain trotz eines frühen Rückstands ein letztlich glückliches 1:1 (0:1). PSG legte im ersten Aufeinandertreffen mit Arsenal in der Königsklasse einen Blitzstart durch das 1:0 von Edinson Cavani nach 42 Sekunden hin. Arsenal, das immer noch auf den verletzten Verteidiger Per Mertesacker verzichten musste, blieb lange Zeit harmlos. Für die Londoner erzielte Alexis Sánchez (78. Minute) den 1:1-Ausgleich. In der vierten Minute der Nachspielzeit mussten der Pariser Marco Verratti und Arsenals Olivier Giroud jeweils mit Gelb-Rot vom Platz.

FC Barcelona - Celtic Glasgow 7:0 (2:0)

Der FC Barcelona hat einen Auftakt nach Maß gefeiert. Die Katalanen besiegten in der Gladbacher Gruppe C den schottischen Meister Celtic Glasgow mit 7:0 (2:0). Beim ersten gemeinsamen Einsatz der drei Offensivspieler Lionel Messi, Neymar und Luis Suárez in der aktuellen Spielzeit überragte der Argentinier mit drei Toren (3., 27., 60.). Die weiteren Treffer zu Barças höchstem Sieg in der Europapokalgeschichte steuerten Neymar (50.), Andrés Iniesta (59.) und zweimal Suárez (75./88.) bei. Der frühere Gladbacher Marc-André ter Stegen hielt in der 24. Minute einen Foulelfmeter des Celtic-Spielers Moussa Dembelé.

PSV Eindhoven - Atlético Madrid 0:1 (0:1)

Der letztjährige Champions-League-Finalist Atlético Madrid hat sich 1:0 (1:0) bei der PSV Eindhoven durchgesetzt. Das Tor des Tages erzielte Saúl Níguez kurz vor der Halbzeit (43.). Kurz darauf parierte Altéticos Torhüter Jan Oblak einen Foulelfmeter von Andrés Guardado (45.+2). In der zweiten Halbzeit verwaltete die Mannschaft von Trainer Diego Simeone die Führung und siegte knapp.

Dynamo Kiew - SSC Neapel 1:2 (1:2)

Beim Spiel zwischen Dynamo Kiew und SSC Neapel hieß der Matchwinner Arkadiusz Milik. Der 22 Jahre alte Angreifer sorgte im Alleingang dafür, dass seine Mannschaft nach dem Rückstand durch Denys Garmash (26.) noch vor der Halbzeit mit 2:1 führte. Zunächst erzielte der frühere Bundesliga-Profi (Leverkusen und Augsburg) den Ausgleich (36.), wenig später erhöhte er auf 2:1 (45.). Der Treffer war gleichbedeutend mit dem Endstand. Kiews Sergej Sidortschuk erhielt im weiteren Verlauf des Spiels wegen unsportlichen Verhaltens die Gelb-Rote Karte (68.).

Benfica Lissabon - Besiktas Istanbul 1:1 (1:0)

Der portugiesische Meister Benfica Lissabon musste sich gegen Besiktas Istanbul mit einem 1:1 (1:0) begnügen. Der Ausgleich für die Türken fiel erst in der Nachspielzeit (90.+3), als der unmittelbar vor der Saison von Benfica zu Besiktas gewechselte Brasilianer Talisca einen direkten Freistoß im linken Lissabonner Toreck unterbringen konnte. Zuvor hatte Franco Cervi seine Farben per Abstauber in Führung geschossen, nachdem Besiktas-Schlussmann Tolga Zengin eine Hereingabe nicht konsequent klären konnte.

FC Basel - Ludogorets Razgrad 1:1 (0:1)

Der Schweizer Abonnementmeister FC Basel kam gegen den bulgarischen Vertreter von Ludogorets Razgrad nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Nachdem Jonathan Cafu den Gast nach einem tollen Dribbling gegen zwei Gegenspieler in Führung geschossen hatte (45.+1), besorgte Renato Steffen den wichtigen Ausgleich für die Eidgenossen. Im Anschluss an eine missglückte Abwehr traf der Mittelfeldspieler per Volleyschuss aus halblinker Position (79.).