Champions-League-Ranking Wer hat die beste Mannschaft? Wer den Top-Trainer?

Real Madrid hat im Mai das eigentlich Unmögliche geschafft. Erstmals gelang einem Klub die Titelverteidigung in der Champions League. Seit Gründung des Wettbewerbs 1992 gab es 24 Versuche - im 25. Anlauf glückte den Königlichen der zweite Triumph in Folge. Wenn am Abend die neue Spielzeit in der Champions League beginnt (20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE), startet die Mannschaft von Trainer Zinédine Zidane zur nächsten Jagd auf den Henkelpott. Gelingt das?

Die Chancen stehen ganz gut, wenn man das Ranking von SPIEGEL ONLINE als Maßstab nimmt. Die Sportredaktion hat alle 32 Teilnehmer der Champions League bewertet. Jeder Redakteur hat alle Trainer nach Qualität sortiert sowie die Defensive und Offensive aller Klubs eingestuft. Aus den Einschätzungen ergibt sich ein Gesamtranking - Trainer, Defensive und Offensive wurden bei der Erstellung gleich stark berücksichtigt.

Und was kam heraus? Bayern München hat gute Chancen, lange im Wettbewerb zu bleiben. Bei Paris Saint-Germain ist trotz des Millioneneinkaufs von Superstar Neymar der Titel unwahrscheinlich. Aber sehen Sie selbst - hier geht es zum Gesamtranking:

Außerdem haben wir eine Top Ten der Trainer erstellt, in die es Bayern-Coach Carlo Ancelotti gerade so geschafft hat. Wer noch dabei ist, sehen Sie hier: