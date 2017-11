Monaco gegen Leipzig Ein Traum in Knallrot

Rechenspiele: Nur vier Punkte aus vier Champions-League-Spielen, aber auch nur zwei Punkte Rückstand auf den Gruppenzweiten FC Porto, so sah es für RB Leipzig vor der Partie bei AS Monaco aus. Umso wichtiger wäre eine Niederlage der Portugiesen bei Besiktas Istanbul im zwei Stunden zuvor angepfiffenen anderen Gruppenspiel gewesen. Aber nein, der 15-fache türkische Meister und der 27-fache portugiesische Meister trennten sich zu Leipzigs Leidwesen 1:1, und RB durfte sich wieder mal darin bestätigt sehen, dass sich alle Traditionsvereine gegen den Klub verschwören.

Ergebnis des Spiels: Ein ebenso deutliches wie leistungsgerechtes 4:1 für RB. Alle Tore vor der Pause durch ein Eigentor von Jemerson, zweifach Timo Werner und Naby Keita. Hier geht's zum Spielbericht.

Die erste Hälfte: Fußball, aber als Brezelbacken. Zwei Leipziger Tore schon nach acht Minuten, der dritte Treffer nach 30 Minuten. Danach hätte man das Spiel eigentlich schon wegsperren können. Fast jeder Schuss ein Treffer, unterstützt von der denkbar naivsten Abwehrhaltung der Monegassen. Nur die Ältesten im Stadion konnten sich erinnern, dass dieser AS Monaco im Vorjahr noch Halbfinalist der Champions League war, Manchester City und Borussia Dortmund (und zwar wohlgemerkt den BVB der Vorsaison) ausgeschaltet hatte. Das muss Ewigkeiten her gewesen sein.

Die zweite Hälfte: Jedes Testspiel der chinesischen U20 in den Niederungen des deutschen Südwestens hat mehr Zündstoff als diese Halbzeit. Für den Sky-Kommentator gab es somit ausgiebigst Gelegenheit, einen demnächst anstehenden Boxkampf auf seinem Fernsehsender zu promoten.

Spieler des Spiels: Dayot Upamecano ist zwar erst 19 Jahre alt, aber was der Bursche dort in der Leipziger Abwehrzentrale schon so abräumt, hat Marcel-Desailly-Qualität. So viel Geld kann selbst Red-Bull-Mateschitz gar nicht haben, um diesen jungen Franzosen auf Dauer bei RB Leipzig zu halten.

Wechsel des Spiels: Schon nach 57 Minuten konnte RB-Coach Ralph Hasenhüttl seinen Nationalspieler und Stürmerstar Timo Werner vom Platz nehmen. An der Lautstärke der Kulisse kann es diesmal nicht gelegen haben. Siehe Zahl des Tages.

Zahl des Tages: 9029. So viele (?) Zuschauer verliefen sich ins Stade Louis II., Fürst Albert und 9028 andere. Das führte dazu, dass man jedes Kommando auf dem Platz verstand: "Hintermann", "ruhig spielen!", "Hinten rum!". Wie früher bei der Zweiten Mannschaft von Sportfreunde Paderborn.

Kleidungsstück des Spiels: RB-Stadionsprecher und Einpeitscher Tim Thoelke hatte als Studiogast beim Fernsehsender Sky sein knallrotes Sakko mitgebracht, das er auch an Bundesligaspieltagen aufträgt, wenn er dort die Mannschaftsaufstellung von RB tanzt wie ein Waldorfschüler seinen Namen. Robert de Niro in "The King of Comedy" würde weinen vor Neid. Zu schade, dass die RB-Spieler dazu ihre gedeckten Auswärtstrikots angezogen hatten.

Zitat des Spiels: "Wir müssen heute der eklige Auswärtsgegner sein, der wir in der Champions League bisher nicht waren", sagte Hasenhüttl vor dem Spiel. Mission erfüllt, und BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke wird sich den Satz auch gemerkt haben.

Buschmann des Spiels: Die knappe Gruppenkonstellation vor dem letzten Spieltag ist wie gemacht für den Klassiker von Sky-Kommentator Frank Buschmann: "Am Ende kackt die Ente." Er ließ sich tatsächlich 54 Spielminuten Zeit, bis er ihn brachte.

Erkenntnis des Spiels: Wenn es richtig blöd läuft, könnte RB Leipzig mit zehn Punkten am Ende nur Gruppendritter werden (und parallel Borussia Dortmund mit zwei Punkten auch). Immerhin: Die Europa League ist sicher, es wäre dann also das erste Europa-League-Spiel in der langen Geschichte von RB Leipzig. Tim Thoelke wird tanzen.

AS Monaco - RB Leipzig 1:4 (1:4)

0:1 Jemerson (5. Eigentor)

0:2 Werner (8.)

0:3 Werner (30. Foulelfmeter)

1:3 Falcao (43.) 1:4 Keita (45.)

AS Monaco: Subasic - Raggi, Glik, Jemerson, Jorge - Fabinho, Moutinho (83. Carillo) - Tielemans, Lopes (66. Ghezzal) - Keita Balde (59. Diakhaby), Falcao

Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Orban, Upamecano, Halstenberg - Keita, Kampl - Sabitzer (31. Demme), Forsberg (78. Laimer) - Poulsen, Werner (57. Bruma) Schiedsrichter: Undiano Mallenco (Spanien)

Gelbe Karten: Moutinho, Fabinho, Jorge / Poulsen

Zuschauer: 9029