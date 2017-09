Champions League Leipzig holt ersten Europapokal-Punkt

Im ersten Champions-League-Spiel seiner Vereinsgeschichte hat RB Leipzig gegen AS Monaco 1:1 (1:1) gespielt. Für den Bundesligisten traf Emil Forsberg (33. Minute), Monacos Ausgleich erzielte Youri Tielemans (34.). Aus ihrem Ballbesitzplus machten der Vize-Meister zu wenig.

Die Leipziger zeigten sich von Anfang an gewohnt laufstark und attackierten früh, fanden gegen tiefstehende Monegassen jedoch kaum Wege ins gegnerische Angriffsdrittel. Das Fehlen des verletzten Naby Keita, für den Stefan Ilsanker in der Startelf stand, machte sich bemerkbar.

Auch der Vorjahres-Halbfinalist Monaco strahlte kaum Gefahr aus, so erlebten die 40.068 Zuschauer in Leipzig eine ereignisarme Anfangsphase. Die größte Gelegenheit vergab Nationalspieler Timo Werner, der nach einer Kopfballverlängerung von Sturmpartner Yussuf Poulsen am zweiten Pfosten vorbeischob (24.).

Nach einer halben Stunde wurde das Spiel besser. Emil Forsberg wurde auf dem linken Flügel freigespielt, zog in den Sechzehnmeterraum und schob den Ball anschließend an Ex-Wolfsburger Diego Benaglio vorbei ins kurze Eck (32.). Damit erzielte der Schwede das erste Europapokal-Tor der Leipziger Vereinsgeschichte.

Viel Zeit zum Jubeln blieb den RB-Fans jedoch nicht: Nur 114 Sekunden später verlängerte Monacos Zugang Adama Diakhaby eine hohe Hereingabe per Kopf in die Gefahrenzone, wo Youri Tielemans den Ball im Nachsetzen über die Linie stocherte - 1:1 (34.). So ging es in die Pause.

Der zweite Durchgang verlief über weite Strecken ähnlich zäh. RB hatte mehr Ballbesitz, kam aber nur selten vors Tor. Leipzigs größte Siegchance vergab der eingewechselte Jean-Kevin Augustin in der 82. Minute, der freistehend an Benaglio scheiterte. Es war die letzte gefährliche Szene.

In zwei Wochen (26.09, 20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) folgt gegen Besiktas Istanbul der zweite Champions League-Auftritt des deutschen Vizemeisters.

RB Leipzig - AS Monaco 1:1 (1:1)

1:0 Forsberg (33.)

1:1 Tielemans (34.)

RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Orban, Halstenberg - Sabitzer, Demme, Ilsanker, Forsberg (63. Kampl) - Werner, Poulsen (80. Augustin)

AS Monaco: Benaglio - Jemerson, Glik, Sidibé (84. Ghezzal), Jorge - Joao Moutinho, Fabinho - Touré, Tielemans, Diakhaby (74. Baldé) - Falcao (89. Carrillo)

Schiedsrichter: Michael Oliver

Gelbe Karten: Tielemans, Jemerson, Sidibé - Demme, Halstenberg

Zuschauer: 40.068