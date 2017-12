Champions League Leipzig verpasst das Achtelfinale

RB Leipzig hat zum Abschluss der Champions League-Gruppenphase 1:2 (0:1) gegen Besiktas Istanbul verloren. Die Tore erzielten Álvaro Negredo (10. Minute, Foulelfmeter), Nabi Keïta (87.) und Talisca (90.). Besiktas geht als Erster der Gruppe G in die K.o.-Runde, Gruppenzweiter ist der FC Porto. Für RB geht es im kommenden Jahr in der Europa League weiter.

Der Trostpreis war den Leipzigern schon vor der Partie sicher. Doch da gab es noch die rechnerische Möglichkeit auf Platz zwei hinter Besiktas und damit auf das Überwintern in der Königsklasse. Allerdings konnten die Gastgeber das Achtelfinale nicht aus eigener Kraft erreichen. Ein eigener Sieg und ein Patzer von Porto gegen die AS Monaco mussten her.

Doch es kam anders. Nach nervösem Beginn der Hausherren ging Willi Orban im eigenen Strafraum etwas zu ungestüm gegen Jeremain Lens zu Werke. Strafstoß. Álvaro Negredo schob unten rechts ein. Damit nicht genug: Fast zeitgleich ging auch der FC Porto gegen Monaco in Führung.

In der Folge entwickelte sich eine unterhaltsame und temporeiche Partie. Leipzig tauchte dabei immer wieder im Strafraum der Gäste auf, agierte ohne Spielmacher Emil Forsberg und ohne Innenverteidiger Dayot Upamecano aber offensiv oft überhastet und defensiv gleichzeitig unaufmerksam. Ein Pfostenschuss von Orban (15.) und ein Abseitstor von Timo Werner (20.) waren die besten RB-Chancen in Hälfte eins.

Zur Pause führte Porto bereits mit 3:0 gegen Monaco, doch das hinderte die Leipziger nicht daran, an einem versöhnlichen Abschied aus der Königsklasse zu arbeiten. Es folgte ein Angriff nach dem anderen. In der 64. Minute lag der Ball erneut im Tor der Gäste, doch auch Jean-Kevin Augustin stand bei diesem Treffer im Abseits. Kurz vor Schluss sah zudem Stefan Ilsanker Gelb-Rot (82.). Zwar gelang Nabi Keïta (87.) noch der verdiente Ausgleich, zum Punktgewinn reichte es dennoch nicht. Talisca erzielte in der Schlussminute den Siegtreffer für die Gäste.

RB Leipzig - Besiktas Istanbul 1:2 (0:1)

0:1 Negredo (10., Foulelfmeter)

1:1 Keïta (87.)

1:2 Talisca (90.)

Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Orban (70. Compper), Ilsanker, Halstenberg (66. Bernardo) - Demme, Keïta - Kampl (74. Kampl), Bruma - Augustin, Werner

Istanbul: Zengin - Uysal (51. Adriano), Mitrovic, Tosic, Erkin - Medel, Özyakup - Lens, Talisca, Pektemek (69. Cinar) - Negredo (80. Tosun)

Schiedsrichter: Kassai

Gelb-Rote Karte: Ilsanker (82.)

Gelbe Karten: Ilsanker / Adriano, Lens, Özyakup, Talisca

Zuschauer: 42.558 (ausverkauft)