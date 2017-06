Pressestimmen zum Champions-League-Finale "Die Herren des Universums"

SPANIEN

El Pais: "Real betritt ein neues, goldenes Zeitalter. Cristiano frisst Juve auf. Real hat sich in eine Siegmaschine verwandelt. In Cardiff wurde ein legendenträchtiges Real gekrönt. Ein glorreiches Real überrollt Juventus, das keine Messdienermannschaft ist. In der ersten Halbzeit hielt nur Kroos dagegen. Real ist unüberwindlich, wenn es darum geht zu gewinnen, gewinnen, gewinnen und gewinnen. Wieder ein großer Ronaldo-Auftritt."

El Mundo Deportivo: "Real gewinnt den zwölften Champions-League-Titel durch K.o. Der Punch und die technischen Qualitäten von Zidanes Team entwurzeln Juventus. Zidane wird damit zum Mythos auf der Trainerbank. Felix Brych gab allen eine Lektion, wie man so ein intensives Spiel leitet."

Marca: "Die Herren des Universums. Juventus geht gegen Real baden. Die Legende der Champions League. Real Madrid holt den zwölften Titel gegen Juventus und ist damit das erste Team, dass den Titel zweimal in Folge holt. Real zerstört Juve in einer für die Geschichte denkwürdigen zweiten Halbzeit. Real wurde von Toni Kroos und Luka Modric kommandiert. Die beste schwarz-weiße Mannschaft ist jetzt auch die beste in Farbe. Juve hatte nach dem dritten Tor kaum noch eine Chance, um zu reagieren. Real war diesmal der Pistolero der auf seinen Rivalen schießt. Es gibt nichts der weißen Dominanz entgegenzusetzen."

AS: "Real nimmt Juventus in einer historischen zweiten Halbzeit auseinander. Die Italiener verschwanden nach der Halbzeit von der Bildfläche. Historisches Double der Weißen. Real ist in der Champions League unzerstörbar. Real begann schlecht, kriegte dann aber die Kurve und dominierte das Geschehen. Supertor von Mandzukic. Kroos verschlang das Mittelfeld Juves. Die zwölf Europacupsiege sind die zwölf Apostel der Marke Real. Bergsteiger Ronaldo bezwingt auch die höchsten Gipfel.""

Sport: "Real Madrid ist der gerechte Champions-League-Sieger. Zidanes Jungs regieren weiterhin in Europa. Kroos wusste das Spiel zu lesen. Er konnte schalten und walten wie er wollte, ohne dass seine Frisur durcheinanderkam. Khedira war der Pechvogel mit dem abgefälschten Schuss."

ITALIEN

Corriere dello Sport: "Zusammenbruch! Juve beendet auf schlimmste Weise sein triumphales Rennen in Richtung Triple. Juves Saison bleibt zwar positiv, wird jedoch nicht unvergesslich sein. Besiegt wurde die alte Dame von einem wahnsinnigen Spieler wie Modric, der die Galaktischen zum Triumph gezogen hat."

Tuttosport: "Der Traum vom Triple zerschellt an der Übermacht Reals. Mit drei Siegen in vier Jahren schreibt die Mannschaft Fußballgeschichte. Zidane hat eine konkrete, solide Mannschaft aufgebaut, die sich nicht mehr in ihrem schönen Spiel verliert."

Gazzetta dello Sport: "Verwunschenes Champions-League-Finale für die Turiner. Zum siebten Mal verlieren die Bianconeri ein Finalmatch. Trotzdem danke, alte Dame! Jeder fußballverliebte Italiener kann dieser Mannschaft nur dankbar sein. Dybala und Higuaín enttäuschen, Khedira ist lahm."

Corriere della Sera: "Einfach nichts zu machen. Die Champions League bleibt verwunschen. Die Tränen der Juve-Spieler und vor allem jene Buffons sorgen dafür, dass die Nacht in Cardiff jener in Berlin vor zwei Jahren zu ähnlich sieht. Damals hatte der Favorit, Messis Barcelona, gewonnen. Diesmal wird Juve von Cristiano Ronaldos Real Madrid versenkt."