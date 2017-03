Champions-League-Achtelfinale Real schlägt Napoli

Sergio Ramos hat Real Madrid ins Viertelfinale der Champions League geköpft. Der Abwehrchef erzielte im Achtelfinal-Rückspiel bei SSC Neapel den Ausgleich für die Königlichen (51. Minute) und gewann auch vor dem 2:1 das entscheidende Kopfballduell (57.). Beide Treffer hatte Toni Kroos durch Ecken eingeleitet. In einer starken ersten Halbzeit war Napoli durch Dries Mertens verdient in Führung gegangen (24.). Kurz vor Schluss sorgte der eingewechselte Álvaro Morata für den 3:1-Endstand (90.+1.).

Die Hausherren zwangen Real zu Beginn mit starkem Pressing in die Defensive und kamen durch Mertens (1.), Marek Hamsik (8. und 17.) sowie Lorenzo Insigne (17.) früh zu gefährlichen Abschlüssen. Alle drei waren dann auch am verdienten Führungstreffer beteiligt. Insigne bediente Hamsik, der direkt in den Lauf des startenden Mertens durchsteckte. Der Belgier traf allein vor Keylor Navas aus spitzem Winkel ins lange Eck (24.).

Die erste gute Gelegenheit für die Gäste vergab Superstar Cristiano Ronaldo, als er nach schönem Steilpass von Karim Benzema SSC-Keeper Pepe Reina umkurvte, den Ball aber an den rechten Pfosten schob (29.). Auf der anderen Seite traf wenig später auch Mertens Aluminium: Nach einem Pressschlag war der Belgier rechts im Strafraum frei durch und schoss an den linken Pfosten (38.). Mit einem 2:0-Heimsieg, der in der ersten Halbzeit durchaus möglich schien, hätte Napoli die 1:3-Hinspielniederlage wettgemacht und wäre ins Viertelfinale eingezogen.

Doch nach der Pause fand Madrid besser in die Partie und warf die Gastgeber durch zwei Ramos-Kopfbälle aus dem Wettbewerb. Kroos bediente den Real-Kapitän mit einer Ecke von links und einer von rechts. Ramos setzte sich jeweils am ersten Pfosten im Luftzweikampf durch, erzielte das 1:1 selbst (51.) und hatte beim 2:1 Glück, dass Mertens den Ball unhaltbar ins eigene Netz abfälschte. Der Treffer wurde als Eigentor des Belgiers gewertet (57.).

In der Folge versuchte Napoli zwar noch, die Partie erneut zu drehen, die in der zweiten Halbzeit besser stehende Real-Defensive verhinderte aber weitere hochkarätige Torchancen. In der Nachspielzeit erhöhte der eingewechselte Morata noch auf 3:1 (90.+1.). SSC-Keeper Reina wehrte einen Ronaldo-Schuss in die Mitte ab. Morata war zur Stelle und staubte ab.

Damit steht Real zum siebten Mal in Folge im Viertelfinale der Champions League und hat weiterhin die Chance, als erstes Team überhaupt den Titel in der Königsklasse zu verteidigen.

SSC Neapel - Real Madrid 1:3 (1:0)

1:0 Mertens (24.)

1:1 Ramos (51.)

1:2 Mertens (57., Eigentor)

1:3 Morata (90.+1.)

SSC Neapel: Reina - Hisaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam - Allan (56. Rog), Diawara, Hamsik (75. Zielinski) - Callejón, Mertens, Insigne (70. Milik).

Real Madrid: Navas - Carvajal, Pepe, Ramos, Marcelo - Kroos, Casemiro, Modric (80. Isco) - Bale (68. Vázquez), Benzema (77. Morata), Ronaldo.

Gelbe Karten: Allan, Diawara.

Schiedsrichter: Cüneyt Cakir

Zuschauer: 56.695