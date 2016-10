Champions League Real Madrid feiert Kantersieg gegen Warschau

Real Madrid bleibt in der Gruppe F der Champions League nach drei Spielen punktgleich mit Borussia Dortmund. Durch den 5:1 (3:1)-Sieg gegen Legia Warschau verkürzt der Titelverteidiger außerdem den Rückstand im Torverhältnis. Hier hat der BVB nach dem 2:1-Sieg bei Sporting Lissabon nun noch zwei Treffer Vorsprung.

Mit einem Doppelschlag ging Real in der ersten Hälfte in Führung. Gareth Bale (16. Minute) und Marcelo (20.) trafen jeweils mit einem Linksschuss für den Gastgeber. Durch einen Foulelfmeter erzielte Legia kurz darauf seinen ersten Treffer im laufenden Wettbewerb. Madrids Danilo brachte Miroslav Radovic im Strafraum zu Fall, der Serbe trat selbst an und verkürzte auf 2:1 (23.). Durch einen irregulären Treffer stellte Real den alten Vorsprung wieder her: Kurz vor dem Tor durch Asensio (37.). war Danilo an den Ball gekommen, als er im Abseits stand.

In der zweiten Hälfte hatte Madrid keine Probleme mehr mit dem Außenseiter aus Polen. Die eingewechselten Lucas Vázquez (68.) und Álvaro Morata (85.) sorgten für den Endstand. Real Madrid hat damit genauso wie der BVB sieben Punkte. Legia Warschau ist nach drei Niederlagen abgeschlagen Letzter.

Die Gruppe E, in der auch Bayer Leverkusen spielt, bleibt weiter ausgeglichen. AS Monaco und ZSKA Moskau haben sich remis getrennt. Lacina Traoré, der aktuell von Monaco nach Moskau ausgeliehen ist, erzielte vor der Pause die Führung für ZSKA. Der Ivorer traf per Abstauber (34.). Monaco gelang wie schon gegen Leverkusen der späte Ausgleich: Bernardo Silva sicherte dem französischen Erstligisten in der 87. Minute doch noch einen Punkt - ebenfalls per Abstauber. Monaco (fünf Punkte) verteidigt damit seine Tabellenführung vor Tottenham (vier). Leverkusen (drei), das gegen die Spurs torlos unentschieden spielte, ist Dritter vor Moskau (zwei).

Juventus Turin hat 1:0 (0:0)-bei Olympique Lyon gewonnen. Der italienische Meister führt damit die Gruppe H mit sieben Zählern vor dem punktgleichen FC Sevilla an. Den entscheidenden Treffer für Juve erzielte Juan Cuadrado in Unterzahl. Der Kolumbianer traf in der 76. Minute. Wenige Minuten zuvor hatte Mario Lemina Gelb-Rot gesehen. Sevilla feierte ebenfalls den zweiten Sieg. Der Europa-League-Sieger gewann 1:0 (1:0) durch einen Treffer von Samir Nasri in der 38. Minute bei Dinamo Zagreb.

Leicester City steht nach dem dritten Sieg im dritten Spiel kurz vor dem Einzug ins Achtelfinale. Der englische Überraschungsmeister gewann nach einem Tor von Riyad Mahrez (40.) gegen den FC Kopenhagen aus Dänemark. In der Gruppe G steht Leicester nun mit neun Punkten souverän an der Tabellenspitze. Dahinter liegen Kopenhagen und der FC Porto, der nach einem zwischenzeitlichen Rückstand 2:1 gegen Club Brügge gewann. Die Belgier sind weiter punktlos.

Zur Übersicht über alle Gruppen und Ergebnisse sowie zum Nachlesen der Spiele im Liveticker geht es hier.