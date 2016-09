Champions League Ronaldo rettet Real Madrid in letzter Minute

Real Madrid - Sporting Lissabon 2:1 (0:0)

Titelverteidiger Real Madrid hat einen späten Sieg zum Start in die neue Champions-League-Saison gefeiert. Der spanische Rekordmeister gewann 2:1 (0:0) gegen Sporting Lissabon. Bis kurz vor Schluss sah es so aus, als würde Lissabon die Mannschaft von Trainer Zinédine Zidane überraschen: Bruno Cesar sorgte in der 48. Minute für die nicht unverdiente Führung der Gäste, doch Cristiano Ronaldo in der 89. Minute und Alvaro Morata in der Nachspielzeit (90.+5 Minute) drehten die Partie.

Juventus Turin - FC Sevilla 0:0

Juventus Turin kam in Gruppe H im heimischen Stadion nicht über ein 0:0 gegen Europa-League-Sieger FC Sevilla hinaus. Der italienische Rekordmeister hätte in der ersten Halbzeit zweimal durch Sami Khedira in Führung gehen können, der deutsche Nationalspieler konnte seine beiden hochkarätigen Chancen im ersten Durchgang (8., 15.) jedoch nicht nutzen. Juves Rekord-Zugang Gonzalo Higuaín traf per Kopf ebenfalls nur die Latte (59.).

Tottenham Hotspur - AS Monaco 1:2 (1:2)

Premier-League-Klub Tottenham Hotspur hat im Heimspiel gegen den französischen Verein AS Monaco überraschend verloren. Sämtliche Highlights der Partie ereigneten sich in der ersten Halbzeit: Nach Toren von Bernardo Silva (15.) und Thomas Lemar (31.) ging Monaco komfortabel in Führung. Doch Tottenhams Abwehrspieler Toby Alderweireld erzielte noch vor der Halbzeitpause den Anschlusstreffer (45.). Im zweiten Durchgang drängte das Team von Trainer Mauricio Pocchettino auf den Ausgleich, kam aber nicht mehr zum zweiten Tor.

FC Brügge - Leicester City 0:3 (0:2)

Dem englischen Meister Leicester City gelang mit dem 3:0 beim FC Brügge ein Einstand nach Maß in der Champions League. Marc Albrighton aus kurzer Distanz (5.) und Riyad Mahrez per direkt verwandeltem Freistoß aus 18 Metern (13.) brachten die Gäste früh auf die Siegerstraße. Dem Algerier Mahrez gelang noch ein Doppelpack, nachdem er einen Foulelfmeter (61.) halbhoch im Tor von Brügges Schlussmann Ludovic Butelle unterbringen konnte. Das Team von Trainer Claudio Ranieri ist damit nach Manchester United und Newcastle erst die dritte Mannschaft aus der englischen Premier League, die bei ihrer Premiere in der Königsklasse einen Sieg feiern konnte.

FC Porto - FC Kopenhagen 1:1 (1:0)

Die Portugiesen kamen gegen zehn Mann aus Kopenhagen nicht über ein Remis hinaus. Der Brasilianer Otavio brachte den Gastgeber in der 13. Minute in Führung. Andreas Cornelius glich die Führung aber in der zweiten Hälfte (52.) aus. In der 66. Minute wurde der Mittelfeldspieler Jan Gregus nach einer gelb-roten Karte des Platzes verwiesen. Porto konnte die Überzahl aber nicht zu einem weiteren Treffer nutzen.

Olympique Lyon - Dinamo Zagreb 3:0 (1:0)

Olympique Lyon ist mit einem Sieg in die neue Champions-League-Saison gestartet. Gegen Dinamo Zagreb traf Corentin Tolisso per Kopf in der 13. Minute. Kurz nach dem Wiederanpfiff baute Jordan Ferri die Führung für den siebenfachen französischen Meister aus (49.), ehe Maxwel Cornet (57.) den Sieg besiegelte.