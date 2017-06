Champions League Ronaldo verteidigt mit Real den Titel

Real Madrid hat als erste Mannschaft seit Einführung des Wettbewerbs seinen Titel in der Champions League erfolgreich verteidigt. Im Finale in Cardiff setzte sich die Mannschaft von Trainer Zinédine Zidane 4:1 (1:1) gegen Juventus Turin durch. Zwei Tore von Cristiano Ronaldo (20. Minute/ 64.) sowie Treffer von Casemiro (61.) und Marco Asensio (90.) sicherten dem spanischen Rekordmeister das dritte Double aus nationaler Meisterschaft und Landesmeister-Pokal in seiner Vereinsgeschichte. Der zwischenzeitliche Ausgleich durch Mario Mandzukic (27.) reichte Juventus nicht, um das angepeilte Triple zu erreichen.

"Ich bin unfassbar glücklich, dass es funktioniert hat. Die Champions League einmal zu gewinnen, ist unglaublich. Sie zu verteidigen, ist Wahnsinn", sagte Reals Toni Kroos und schwärmte von Ronaldo: "Cristiano hat uns seit dem Viertelfinale durch alle Runden geschossen. Du brauchst am Ende den, der die Tore macht."

Von Beginn an entwickelte sich im ausverkauften Principality Stadium in Cardiff eine abwechslungsreiche Partie, mit anfangs besseren Chancen für die Italiener. Mit viel läuferischem Aufwand erzwang Juve schnelle Ballgewinne. Doch Gonzalo Higuaíns harmloser Kopfball stellte Keylor Navas vor keine ernsthaften Probleme (3.). Einen Schuss des Mittelstürmers aus rund 20 Metern kurz darauf sicherte der Real-Keeper im Nachfassen (4.), ehe Navas gegen einen Aufsetzer aus der Distanz von Miralem Pjanic erstmals seine ganze Klasse unter Beweis stellen musste (7.).

In der Folge verschaffte sich Madrid mit längeren Ballbesitzphasen Sicherheit - und ging dann aus heiterem Himmel in Führung: Daniel Carvajal war nach einem Doppelpass auf seiner rechten Seite in den Strafraum der Turiner eingebrochen und hatte den Ball klug in die Mitte zurückgelegt. Dort traf Ronaldo aus 15 Metern mit dem ersten Madrider Schuss aufs Tor zum 1:0. Damit ist der portugiesische Superstar der bislang dritte Spieler, der seine Mannschaft in zwei Landesmeisterfinals in Führung schießen konnte.

Doch Juventus ließ sich nicht von seinem Konzept abbringen und wurde bereits sieben Minuten später für seinen Offensivdrang belohnt. Eine sehenswerte Passstafette schloss Mandzukic mit einem Fallrückzieher ab, der sich über den 1,85 Meter großen Navas ins Tor senkte. Zuvor hatte Alex Sandro am linken Flügel eine Seitenverlagerung von Leonardo Bonucci volley ins Zentrum auf Higuaín weitergeleitet, der direkt auf den ehemaligen Bundesligastürmer ablegte.

Ein Doppelschlag bringt Real den Sieg

Nach dem Seitenwechsel blieb es zunächst eine Partie auf Augenhöhe. Trotz leichter optischer Überlegenheit von Juventus war es Madrids Luka Modric, der mit einem unplatzierten Abschluss den nächsten offensiven Akzent setzte (54.). Real war auch im Anschluss weiter darum bemüht, sich mehr Spielanteile zu sichern. Und die Mannschaft von Trainer Zinédine Zidane wusste das Übergewicht tatsächlich umgehend zu nutzen - und sorgte mit einem Doppelschlag innerhalb von drei Minuten für die Vorentscheidung.

.@Cristiano is the first player to finish as top scorer in five consecutive Champions Cup/Champions League seasons #UCLFinal #JuventusReal — Gracenote Live (@GracenoteLive) 3. Juni 2017

Erst verwertete Casemiro einen Abpraller aus dem Rückraum zur erstmaligen Real-Führung. Der deutsche Nationalspieler Sami Khedira hatte den Schuss des Brasilianers mit der Hacke abgefälscht und so seinem Torhüter Gigi Buffon jegliche Abwehrchance genommen. Im Anschluss an einen Ballverlust im Spielaufbau flankte Modric nur kurz darauf den Ball von der Torauslinie auf den ersten Pfosten, wo Ronaldo eingelaufen war und aus kurzer Distanz das 3:1 erzielte. Für den amtierenden Europameister war es sein 600. Pflichtspieltreffer auf Vereins- und Nationalmannschaftsebene im Laufe seiner Karriere.

In der Schlussphase war Madrid einem vierten Treffer näher als der italienische Rekordmeister, aber es fehlte Real lange an der Präzision im Abschluss. Stattdessen köpfte Sandro auf der Gegenseite eine Freistoßhereingabe nur knapp am langen Pfosten vorbei (82.). Der eingewechselte Asensio erhöhte nach Zuspiel von Marcelo doch noch auf 4:1 und sicherte den Königlichen endgültig ihren zwölften Triumph in der Königsklasse. Juventus, das nach einem Platzverweis gegen Juan Cuadrado das Spiel zu zehnt beendete (84.), wartet weiter auf seinen ersten Champions-League-Triumph seit 1996.

Juventus - Real Madrid 1:4 (1:1)

0:1 C. Ronaldo (20.)

1:1 Mandzukic (27.)

1:2 Casemiro (61.)

1:3 Ronaldo (63.)

1:4 Asensio (90.)

Juventus: Buffon - Chiellini, Bonucci, Barzagli (66. Cuadrado) - Sandro, Khedira, Pjanic (71. Marchisio), Dani Alves - Mandzukic, Dybala (78. Lemina), Higuaín.

Madrid: Navas - Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo - Casemiro - Modric, T. Kroos (89. Morata) - Isco (82. Asensio) - Benzema (77. Bale), C. Ronaldo.

Schiedsrichter: Felix Brych

Gelbe Karten: Dybala, Pjanic, Alex Sandro / Sergio Ramos, Carvajal, Kroos

Gelb-Rot: Cuadrado (84., wegen wiederholten Foulspiels)

Zuschauer: 66.000 (ausverkauft)