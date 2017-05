Trotz Niederlage gegen Atlético Real Madrid erreicht Finale der Champions League

Das Finale der Champions-League-Saison 2016/2017 am 3. Juni in Cardiff heißt: Real Madrid gegen Juventus Turin. Einen Tag nach den Italienern machte der Titelverteidiger den Einzug ins Endspiel trotz eines 1:2 (1:2) beim Stadtrivalen Atlético perfekt.

Das Estadio Vicente Calderón wird nach dieser Saison abgerissen, es war schon Bühne für viele große Spiele - und eine Zeitlang sah es an diesem Abend so aus, als könne das letzte das denkwürdigste überhaupt werden.

Wer hatte nach dem 0:3 im Hinspiel noch an Gastgeber Atlético geglaubt? Vielleicht niemand außer Trainer Diego Simeone und seinen elf Mann auf dem Platz. Bei diesen aber spürte man von Anpfiff an den Willen, die Sensation gegen den großen Stadtrivalen doch noch zu schaffen, gegen den man 2014 und 2016 jeweils im Finale verloren hatte.

Von der ersten Minute an stürmte Atlético gegen die Königlichen an, in Kauf nehmend, in einen der gefährlichen Konter über Cristiano Ronaldo und Co. zu laufen. Die Anfangsphase war turbulent:

2. Minute: Der erste Schuss kam von Antoine Griezmann, ging aber weit vorbei.

5. Minute: Koke scheiterte kurz darauf an Real-Torhüter Keylor Navas.

7. Minute: Atléticos Keeper Jan Oblak verhinderte mit einer guten Parade einen Treffer durch Casemiro.

Nochmal 7. Minute: Yannick Carrasco dribbelte sich anschließend in der Real-Abwehr fest.

Real war sichtlich beeindruckt vom Dauerdruck, noch mehr staunte die Mannschaft von Zinédine Zidane, als der Ball dann plötzlich im Tor lag. Saúl Ñiguez hatte sich nach einem Eckball von Koke am ersten Pfosten freigelaufen und per Kopf getroffen - 1:0 nach zwölf Minuten. Ein Anfang, mehr nicht. Einen Zwei-Tore-Rückstand hatte in der Champions-League-Geschichte allerdings noch nie eine Mannschaft aufholen können. Griezmann sorgte dafür, dass der Traum davon weiterlebte. Er verwandelte vier Minuten nach dem 1:0 einen Foulelfmeter sicher zum 2:0 (16.), Raphael Varane hatte Fernando Torres zu Fall gebracht.

Reichlich Gelbe Karten - und noch ein Tor

Beide Mannschaften wirkten danach leicht geschockt. Atlético spielte weiter, als wisse es nicht genau, was nun zu tun sei: weiter anrennen? Oder doch lieber hinten absichern und erst später auf das dritte Tor drängen? Das führte dazu, dass Real etwas mehr Kontrolle bekam, beide Teams bearbeiteten sich nun im Mittelfeld, nicht immer mit fairen Mitteln: Bis zur Pause hatte der türkische Schiedsrichter Cüneyt Cakir insgesamt fünf Gelbe Karten verteilt.

Doch ehe es in die Halbzeit ging, erspielte sich Real noch eine gute Chance - und viel mehr braucht diese Mannschaft derzeit nicht, um zu treffen. Karim Benzema trickste sich auf der Torauslinie gegen drei Gegner durch und legte mit viel Übersicht zurück zu Toni Kroos. Den Schuss des Deutschen wehrte Oblak noch gut ab, doch Isco setzte nach und traf zum Anschluss (42.). Statt nur einem Tor fehlten Atlético nun wieder drei, um noch weiter zu kommen.

Real hatte die Partie in der zweiten Hälfte gut im Griff, Atlético gelangen nur noch wenige gefährliche Angriffe, der beste in der 66. Minute. Reals Danilo ließ sich von Carrasco den Ball abnehmen, Navas parierte den folgenden Schuss stark und rettete noch besser gegen Kevin Gameiro, der per Kopf nachgesetzt hatte.

Es war das letzte Aufbäumen von Atlético, Real verwaltete das Ergebnis und trifft nun zum zweiten Mal in seiner Geschichte im Champions-League-Finale auf Juventus. 1998 gewann Madrid unter Trainer Jupp Heynckes den Titel gegen Turin.