Champions League Ronaldo schießt Real Madrid ins Viertelfinale

Real Madrid hat sich im Top-Duell des Champions-League-Achtelfinals gegen Paris Saint-Germain durchgesetzt und ist ins Viertelfinale eingezogen. Im Rückspiel gewann Madrid in Paris 2:1 (0:0), das Hinspiel hatte das Team von Trainer Zinédine Zidane bereits 3:1 für sich entschieden. Cristiano Ronaldo (51. Minute) und Casemiro (80.) erzielten die Treffer für die Gäste, PSG gelang nur der zwischenzeitliche Ausgleich durch Edinson Cavani (71.).

Bei dem Führungstreffer profitierte Madrid von einem Fehler von Dani Alves: Der Brasilianer verlor den Ball im Mittelfeld im Zweikampf mit Marco Asensio. Asensio spielte weiter auf Lucas Vázquez, der eine Flanke in Richtung Ronaldo schlug. Der Weltfußballer köpfte aus kurzer Distanz zur Führung ein.

Paris schwächte sich in der Folge selbst: Marco Verratti sah Gelb-Rot, nachdem er sich zu heftig bei Schiedsrichter Felix Brych beschwert hatte (66.). In Unterzahl gelang dem Team von Unai Emery zwar der Ausgleich durch Cavani, doch Casemiro traf kurz vor Schluss zum 2:1-Endstand. Real hätte durchaus höher gewinnen können, Asensio schoss in der 69. Minute gegen den Außenpfosten.

Paris Saint-Germain - Real Madrid 1:2 (0:0)

0:1 Ronaldo (51.)

1:1 Cavani (71.)

1:2 Casemiro (80.)

Paris: Aréola - Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Berchiche - Verratti, Motta (59. Pastore), Rabiot - Di María (76. Draxler), Mbappé (85. Diarra) - Cavani

Madrid: Navas - Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo - Kovacic (72. Kroos), Casemiro - Vázquez, Asensio (82. Isco) - Benzema (76. Bale), Ronaldo

Schiedsrichter: Brych

Gelbe Karten: Ramos / Kovacic

Gelb-Rot: Verratti (66.)

Zuschauer: 47.929