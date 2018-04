Champions League Ronaldo trifft per Fallrückzieher - Real zu stark für Juventus

Es ist kein Jahr her, da spielten Juventus und Real Madrid um die Krone des europäischen Klubfußballs, im Champions-League-Finale gewann damals Real 4:1. Nun trafen beide Giganten im Viertelfinale des Wettbewerbs erneut aufeinander. Wie schon im vergangenen Juni siegte wieder Real - und das lag wie damals auch an Cristiano Ronaldo.

3:0 (1:0) gewann Real das Hinspiel in Turin steht damit vor dem Einzug ins Halbfinale. Die Mannschaft von Trainer Zinédine Zidane hat also weiter die Chance auf die zweite erfolgreiche Titelverteidigung in Folge.

Im Fokus stand einmal mehr Ronaldo, der zwei Treffer erzielte (3. Minute, 64.), wobei der zweite ein Kandidat fürs schönste Tor dieser CL-Saison sein dürfte: Per Fallrückzieher überwand der 33-Jährige Juve-Keeper Gianluigi Buffon, ein Tor das so wunderbar anzusehen war, dass sogar Tausende Heimfans dem Portugiesen applaudierten. Für Ronaldo war es das 14. Tor im zehnten Champions-League-Spiel dieser Saison. Schon beim Finalsieg von Cardiff war er gegen Juventus zweimal erfolgreich gewesen. Das 3:0 schoss Marcelo (72.), zuvor hatte Juves Paulo Dybala Gelb-Rot gesehen (66.).

Wie so oft war Ronaldo über weite Phasen kaum zu sehen, um dann mit wenigen genialen Momenten das Spiel zu entscheiden. Nach einem brillanten Pass von Marcelo in den Lauf von Isco setzte sich Ronaldo im gegnerischen Strafraum ruckartig von Juves Verteidigern ab und schoss die Hereingabe volley zum 1:0 ins Tor. Auch bei seinem Fallrückzieher schaltete er schneller als sämtliche Gegenspieler. Ronaldo stand damit für den Unterschied zwischen Juventus und Real an diesem Abend: Effizienz. Denn was die Torchancen betraf, waren sich beide Teams lange ebenbürtig.

Während Ronaldo aber gleich die erste Gelegenheit des Spiels verwertete, ging Juve leer aus: Die Abschlüsse von Mattia de Sciglio (34.), Giorgio Chiellini (38.) und Juan Cuadradro (90+3.) waren zu ungenau, Dybala hatte Pech mit einem abgefälschten Freistoß, der knapp neben das Tor flog (56.), und Gonzalo Higuaín scheiterte zweimal am starken Real-Torwart Keylor Navas (23., 90+2.).

Ronaldos Traumtor bedeutete aber einen Bruch im Turiner Spiel, das erst wieder an Fahrt aufnahm, als die Partie längst entschieden war. Nach Dybalas Platzverweis hatte Marcelo nach Vorarbeit von Ronaldo das 3:0 erzielt. Toni Kroos (Latte/36.), Mateo Kovacic (Latte/87.) und Ronaldo (50., 85., 89.) vergaben weitere Gelegenheiten für die Gäste. Selbst der Superstar trifft also nicht mit jedem Versuch.

Das Rückspiel findet am Mittwoch in einer Woche statt. Juventus braucht dann nicht weniger als ein Fußballwunder, um doch noch ins Halbfinale einzuziehen.

Juventus Turin - Real Madrid 0:3 (0:1)

0:1 Ronaldo (3.)

0:2 Ronaldo (64.)

0:3 Marcelo (72.)

Juventus: Buffon - De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Asamoah (69. Mandzukic) - Khedira (75. Cuadrado), Bentancur - Costa (69. Matuidi), Alex Sandro - Higuaín, Dybala. - Trainer: Allegri

Real: Navas - Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo - Kroos, Casemiro - Modric (82. Kovacic), Isco (75. Asensio) - Benzema (59. Lucas Vázquez), Ronaldo. - Trainer: Zidane

Schiedsrichter: Cakir (Türkei)

Zuschauer: 40.849

Gelb-Rote Karte: Dybala wegen Foulspiels (66.)

Gelbe Karten: Bentancur (3) - Ramos (3), Kovacic (2)