Champions League Real steht dank Ronaldo vor dem Finaleinzug

Real Madrid hat im Halbfinale der Champions League das Hinspiel gegen Stadtrivale Atlético im eigenen Stadion 3:0 (1:0) gewonnen. Cristiano Ronaldo erzielte schon früh die Führung (10. Minute) für den Titelverteidiger und sorgte nach der Pause mit zwei weiteren Treffern für die Entscheidung (73., 86.). Das Rückspiel steigt am kommenden Mittwoch (20.45 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) bei Atlético im Estadio Vicente Calderón. Das Team von Trainer Diego Simeone droht damit zum vierten Mal in Folge gegen Real auszuscheiden. Zweimal war Atlético erst im Endspiel gescheitert (2014, 2016), einmal im Viertelfinale (2015).

Dabei begann Atlético gut, lief die Gastgeber offensiv an und kam so zu vielen Balleroberungen in der gegnerischen Hälfte. Die erste Chance hatte aber Real: Dani Carvajal kam durch einen Doppelpass mit Isco in den Strafraum, seinen Abschluss lenkte Altléticos Schlussmann Jan Oblak zu Karim Benzema, vom Angreifer prallte der Ball knapp neben das Tor (7.). Nur drei Minuten später fiel die Führung: Sergio Ramos' Flanke wurde noch geklärt, aber die Hereingabe von Casemiro köpfte Ronaldo wuchtig ins Tor (10.).

In der Folge dominierte Real, hatte deutlich mehr Ballbesitz und überzeugte mit großer Passsicherheit. Mehrfach vergaben die Königlichen dabei die Chance auf den zweiten Treffer: Einen Kopfball von Raphaël Varane parierte Oblak mit einer guten Reaktion (16.), Luka Modric schoss aus der Distanz knapp daneben (24.) und Benzema verfehlte das Tor nach Ronaldo-Flanke per Fallrückzieher um Zentimeter (29.). Für Atlético hatte Kevin Gameiro die beste Gelegenheit: Nach feinem Zuspiel von Saúl Ñíguez versuchte er, Keylor Navas zu umkurven, aber der Real-Keeper war schnell zur Stelle und sicherte den Ball (17.). Diego Godín schoss eine Freistoß-Flanke von Antoîne Griezmann per Grätsche noch über das Tor (32.).

Real blieb auch danach das bessere Team, Atléticos Defensive stand nun aber extrem sicher. So verlief das Spiel lange ereignislos, gerade nach der Pause fehlte das Tempo aus Hälfte eins. Nach Benzemas Fallrückzieher (29.) dauerte es bis zur 73. Minute, bis Real zu einem weiteren gefährlichen Abschluss kam. Dieser war dann aber drin: Ronaldo bekam an der Strafraumkante den Ball, setzte sich etwas glücklich gegen Filipe Luis durch und traf zum 2:0. Atléticos Angriffsbemühungen blieben anschließend erfolglos, auf der anderen Seite stellte Ronaldo nach einer Vorlage des eingewechselten Lucas Vázquez den Endstand her (86.). Der zweite Finaleinzug in Folge ist Real damit kaum noch zu nehmen.

Real Madrid - Atlético Madrid 3:0 (1:0)

1:0 Ronaldo (10.)

2:0 Ronaldo (73.)

3:0 Ronaldo (86.)

Real: Navas - Carvajal (46. Nacho), Varane, Ramos, Marcelo - Casemiro - Kroos, Modric - Isco (67. Asensio) - Benzema (78. Vázquez), Ronaldo

Atlético: Oblak - Lucas, Savic, Godin, Luis - Koke, Gabi, Ñíguez (58. Gaitán), Ferreira-Carrasco (68. Correa) - Griezmann, Gameiro (57. Torres)

Gelbe Karten: Isco - Koke, Ñíguez, Savic

Schiedsrichter: Martin Atkinson

Zuschauer: 81.044 (ausverkauft)