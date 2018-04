Real Madrid ist ins Halbfinale der Champions League eingezogen. Das Team von Trainer Zinédine Zidane unterlag gegen Juventus 1:3 (0:2). Die Niederlage reichte jedoch, da Madrid das Hinspiel 3:0 gewonnen hatte.

Der entscheidende Treffer fiel in der achten Minute der Nachspielzeit: Nach einem vermeintlichen Foul von Medhi Benatia pfiff Schiedsrichter Michael Oliver Elfmeter. Cristiano Ronaldo verwandelte den anschließenden Strafstoß gegen Juve-Ersatzkeeper Wojciech Szczsny (90.+8 Minute). Kurz zuvor hatte Gianluigi Buffon wegen Meckers die Rote Karte gesehen.

Dabei lief es für Juventus von Beginn an gut: Mario Mandzukic hatte den Klub aus der Serie A durch zwei Kopfballtreffer in der ersten Hälfte in Führung gebracht (2. Minute, 37.). Nach dem Seitenwechsel traf Blaise Matuidi nach einem krassen Fehler von Reals Keeper Keylor Navas zum 3:0 (61.).

Juventus hatte wenige Minuten nach Mandzukics erstem Tor die Chance zu erhöhen: Gonzalo Higuaín scheiterte freistehend an Navas (7.). In der Folge wurde Madrid besser: Gareth Bale (10.) und Isco (34.) vergaben die besten Gelegenheiten zum Ausgleich, beide Versuche parierte Juve-Keeper Gianluigi Buffon glänzend.

Die Gäste aus Italien zeigten die bessere Chancenverwertung: Mandzukic erhöhte auf 2:0, kurz vor der Halbzeit köpfte Reals Innenverteidiger Raphaël Varane an die Latte (45.+2).

In der zweiten Hälfte unterlief Navas dann ein Fehler: Reals Torhüter ließ eine Flanke von Douglas Costa durch seine Arme rutschen. Matuidi sprintete dazwischen und schob den Ball aus kurzer Distanz über die Torlinie. Doch dann folgte die dramatische Nachspielzeit - mit dem glücklicheren Ausgang für Madrid.

Die Auslosung des Champions-League-Halbfinals findet am Freitag (13 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) statt. Im Lostopf befinden sich neben Real Madrid auch Liverpool, AS Rom und der FC Bayern.