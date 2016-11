Champions League Juventus und Real Madrid jubeln

Sporting Lissabon - Real Madrid 1:2 (0:1)

Real Madrid hat den Einzug ins Achtelfinale der Champions League geschafft. Dank eines Auswärtssiegs bei Sporting ist die Mannschaft von Trainer Zinédine Zidane vorzeitig qualifiziert, bleibt in der Gruppe F aber zwei Punkte hinter dem BVB, der Warschau auch im Rückspiel keine Chance ließ. Im Anschluss an eine Freistoßhereingabe von Luka Modric stocherte Cristiano Ronaldo den Ball zu Raphaël Varane, der aus kurzer Distanz zum 1:0 abschließen konnte (29. Minute).

Nach einer guten Stunde dezimierten sich die Gastgeber, als João Pereira nach einem Gerangel mit Mateo Kovacic an der Eckfahne die Rote Karte sah (64.). Doch Sporting spielte weiter nach vorne - und wurde belohnt: Adrien Silva brachte einen Handelfmeter im Tor von Keylor Navas unter (81.). In der Schlussphase konnte Real jedoch seine individuelle Qualität ausspielen und kam durch einen Kopfball von Karim Benzema zum späten Siegtreffer (87.). In der abschließenden Partie der Gruppenphase am 7. Dezember machen Dortmund (13 Punkte) und Madrid (elf) den Gruppensieg unter sich aus.

AS Monaco - Tottenham Hotspur 2:1 (0:0)

Der AS Monaco tut es den Königlichen gleich und hat sich ebenfalls bereits für die Runde der letzten 16 qualifiziert. Der Vertreter aus der französischen Ligue 1 siegte 2:1 gegen Tottenham. Netter Nebeneffekt aus deutscher Sicht: Dieses Ergebnis garantiert Gruppengegner Bayer Leverkusen, das in Moskau eine Führung verspielte, das Weiterkommen als Gruppenzweiter.

Nachdem AS-Stürmer Radamel Falcao in der Anfangsphase mit einem Elfmeter an Hugo Lloris scheiterte (11.), köpfte Rechtsverteidiger Djibril Sidibé zu Beginn der zweiten Hälfte vollkommen frei stehend zum 1:0 ein (48.). Wenig später machte es Englands Nationalstürmer Harry Kane besser als Falcao im ersten Durchgang und verwandelte einen Foulelfmeter im rechten Eck (52.). Doch wiederum nur 39 Sekunden später hatten die Monegassen abermals eine passende Antwort parat: Durch die Beine seines Gegenspielers traf Thomas Lemar aus halblinker Position zum spielentscheidenden 2:1 (53.).

FC Sevilla - Juventus 1:3 (1:1)

Auch Italiens Rekordmeister kann sich dank eines Kraftakts in Andalusien einreihen in die Teams, die im Achtelfinale sicher dabei sein werden. In einer lange ausgeglichenen Partie setzte sich Juve am Ende 3:1 durch und ist mit elf Punkten nicht mehr von Platz eins oder zwei zu verdrängen. Dabei mussten die Bianconeri früh einem Rückstand hinterherlaufen: Einen verunglückten Klärungsversuch der Italiener versenkte Sevillas Nicolás Pareja volley aus 17 Metern im linken Toreck (9.).

Nachdem sich Angreifer Franco Vázquez innerhalb von fünf Minuten zwei Gelbe Karten (31.+36.) eingehandelt hatte, musste Sevilla über eine Halbzeit in Unterzahl spielen. Juve wusste seinen numerischen Vorteil noch in der ersten Hälfte zu nutzen: Obwohl Torhüter Sergio Rico den Ball noch berühren konnte, verwandelte Claudio Marchisio einen Strafstoß zum zwischenzeitlichen 1:1 (45.+2). Zuvor war Leonardo Bonucci vor der Ausführung eines Eckballs von seinem Gegenspieler umgerissen worden. Nach dem Seitenwechsel war es der italienische Nationalverteidiger Bonucci, der Turin mit einem Flachschuss aus der Distanz in Führung brachte (84.), ehe Mario Mandzukic in der Nachspielzeit den Endstand herstellte (90.+4).

Dinamo Zagreb - Olympique Lyon 0:1 (0:0)

Im Parallelspiel der Gruppe H hat sich Lyon zumindest die theoretische Chance auf eine Teilnahme am Achtelfinale erhalten. Bei Dinamo Zagreb durfte Olympique dank eines Tores von Torjäger Alexandre Lacazette (72.) jubeln. Damit haben die drittplatzierten Franzosen nur drei Punkte Rückstand auf Sevilla auf Platz zwei. Zagreb liegt punkt- und torlos abgeschlagen am Tabellenende.

Leicester City - FC Brügge 2:1 (2:0)

Der englische Überraschungsmeister der Vorsaison bleibt in der Königsklasse weiter ungeschlagen. Während das Team von Trainer Claudio Ranieri in der heimischen Liga zunehmend in Abstiegsgefahr gerät, fuhren die Foxes gegen Kopenhagen den vierten Sieg in ihrem fünften Gruppenspiel ein und stehen damit im Achtelfinale. Eine Koproduktion zweier ehemaliger Bundesligaspieler brachte Leicester früh in die Erfolgsspur: Christian Fuchs hatte nach einem Konter in die Mitte geflankt, wo Shinji Okazaki aus fünf Metern keine Probleme hatte, zu seinem wettbewerbsübergreifend vierten Saisontor einzuschießen (4.). Der algerische Nationalspieler Riyad Mahrez besorgte in einer einseitigen Partie per Foulelfmeter früh die Vorentscheidung (30). Der ehemalige Nationaltorhüter Ron-Robert Zieler musste bei seinem Champions-League-Debüt lediglich noch den Anschlusstreffer durch Brügges José Izquierdo (52.) hinnehmen, es war Leicesters erster Gegentreffer überhaupt im laufenden Wettbewerb.

FC Kopenhagen - FC Porto 0:0