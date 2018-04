Reals Halbfinaleinzug gegen Juventus Getaumelt, aber nicht gefallen

Es war bereits Mandzukics zehnter Kopfballtreffer in der Champions League. Seit Beginn der Datenerfassung war nur Ronaldo mit dem Kopf erfolgreicher (20 Tore). Es deutete sich eine Parallele zum Sensationssieg der AS Rom gegen den FC Barcelona (3:0 Heimsieg nach einem 1:4 in Barcelona) an. Auch die Roma war vor allem über die Flügel und durch überlegenes Kopfballspiel zum Erfolg gekommen.