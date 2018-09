Bayerns Sanches trifft gegen Benfica Ein Tor wie ein Gedicht

Szene des Spiels: Das 2:0 des FC Bayern gegen Benfica Lissabon war so schön herausgespielt, dass es selbst die gegnerischen Fans im ausverkauften und wie gewohnt stimmungsvollen Estádio da Luz mit stehenden Ovationen bedachten. Kein Wunder, denn der Applaus galt einem ehemaligen Benfica-Profi.

Mann des Spiels: Renato Sanches lief nach einem schönen Hackenzuspiel von Arjen Robben über den halben Platz, verlagerte das Spielgeschehen auf die linke Seite, um wenig später gefühlvoll von James Rodríguez im Strafraum bedient zu werden und erfolgreich abzuschließen. Der einstige "Senkrechtstarter des portugiesischen Fußballs" war überraschend von Trainer Niko Kovac in die Startelf berufen worden. Nach zwei von Krisen geplagten Jahren könnte der Auftritt in seiner alten Heimat seinen endgültigen Durchbruch bedeuten.

Ergebnis: Bayern München hat sich gegen Benfica Lissabon problemlos durchgesetzt. Der 2:0-Erfolg (hier geht es zum Spielbericht) war allerdings keine Überraschung.

Fakt des Spiels: Eigentlich stand schon vor dem Anpfiff fest, dass der FC Bayern das Estádio da Luz als Sieger verlassen würde. 16 Jahre und einen Tag liegt die letzte Niederlage in einem Champions-League-Auftaktspiel zurück. Damals machte der Rekordmeister Bekanntschaft mit einem gewissen Roy Makaay. Der Niederländer traf beim 3:2-Erfolg von Deportivo La Coruña im Olympiastadion dreifach und wechselte wenig später für die damalige Vereins-Rekordsumme von 18,75 Millionen Euro nach München.

Erste Hälfte: Benfica spielte mit, doch die Bayern gingen früh in Führung: Robert Lewandowski traf nach einer schönen Kombination über die linke Seite zum 1:0 (10. Minute). In der 28. Minute hätten die Gastgeber beinahe ausgeglichen, doch FCB-Torhüter Manuel Neuer klärte einen Schuss von Salvio zur Ecke. Anschließend zog sich Lissabon etwas zurück, sodass es zu keinen weiteren nennenswerten Chancen kam.

Torjäger: Lewandowski hat es nicht leicht. Er schießt Tore, sehr viele Tore. Und dennoch steht er immer wieder in der Kritik. Es heißt, er treffe vor allem in wichtigen Spielen nicht. In der Bundesliga erzielte er bislang 182 Treffer für Borussia Dortmund und den FC Bayern. Und auch in der Champions League liefert der Pole seit Jahren verlässlich: Sein Führungstreffer gegen Benfica Lissabon war sein 46. Tor in der Königsklasse. Damit liegt er in der ewigen Rangliste nun auf Rang zehn, gemeinsam mit Eusébio und Filippo Inzaghi.

Zweite Hälfte: Die Gäste mussten bis zur 54. Minute um ihren Erfolg in Portugal zittern. Dann traf Sanches nach besagter Traumkombination über den ganzen Platz. Für den 21-Jährigen war es das erste Champions-League-Tor seiner Karriere - ausgerechnet in seiner Geburtsstadt. In der 69. Minute traf der eingewechselte Serge Gnabry zum 3:0 - sein Treffer wurde wegen einer Abseitsposition jedoch zurückgepfiffen.

Jubiläum des Spiels: 88 Minuten musste Thomas Müller warten, ehe er doch noch eingewechselt wurde. Für den Weltmeister von 2014 war es ein kurzer, und dennoch besonderer Einsatz: Müller lief zum insgesamt 100. Mal in Europas wichtigstem Klubwettbewerb auf. Aus deutscher Sicht kommen lediglich Philipp Lahm (112 Einsätze) und Oliver Kahn (103) auf noch mehr Spiele. Vom aktuell Führenden, Iker Casillas, ist Müller aber noch weit entfernt. Der Spanier hütete insgesamt 168. Mal die Tore von Real Madrid und dem FC Porto.

Der Traumstarter: "Ich bin kein Hexenmeister", hatte Niko Kovac auf der Pressekonferenz vor seinem Champions-League-Debüt hinsichtlich der hohen Erwartungshaltung in München gesagt. Aktuell sieht aber alles danach aus, dass er die hohen Erwartungen, die an ihn gestellt wurden, erfüllt. Seine Bilanz dürften auch Bayerns Bosse Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge freuen: sechs Pflichtspiele, sechs Siege, 17:2 Tore.

Benfica Lissabon - FC Bayern München 0:2 (0:1)

0:1 Lewandowski (10.)

0:2 Sanches (54.)

Lissabon: Vlachodimos - Almeida, Dias, Jardel, Grimaldo - Fejsa - Gedson (75. Zivkovic), Pizzi (62. Silva) - Salvio (62. Gabriel), Cervi - Seferovic

München: Neuer - Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba - Martínez (88. Müller), Sanches - Robben, Rodríguez (79. Goretzka), Ribéry (62. Gnabry) - Lewandowski

Schiedsrichter: Mateu Lahoz (Spanien)

Gelbe Karten: Fejsa, Jardel / Kimmich, Hummels

Zuschauer: 63.000 (ausverkauft)