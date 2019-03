Wie Teresa May: Etwa 40 Minuten vor Anpfiff gab es in England eine Entscheidung, die mit mehr Spannung erwartet wurde als das Spiel zwischen City und Schalke: Das britische Unterhaus lehnte das Brexit-Abkommen erneut ab. Premierministerin Teresa May ergeht es damit wie Schalke-Trainer Domenico Tedesco. Beide eilen von Niederlage zu Niederlage.

At this rate Schalke might lose as heavily as our Prime Minister. — Gary Lineker (@GaryLineker) 12. März 2019

Ausgangslage aussichtslos: Nach der unglücklichen 2:3-Heimniederlage im Hinspiel hätte Schalke in Manchester mindestens zwei Tore erzielen müssen und dabei keinen Gegentreffer bekommen dürfen, um doch noch ins Champions-League-Viertelfinale einzuziehen. Die Schalker hatten sechs Pflichtspiele in Folge nicht gewonnen und dabei zuletzt in vier Partien 14 Gegentore bekommen, City dagegen neun Pflichtspiele in Folge gewonnen. Insofern stellte sich vor der Partie eigentlich nur die Frage, ob die Schalker eher an ihrer eigenen Schwäche oder an der Stärke des Gegners scheitern würde.

Das Ergebnis: Die Antwort lautet wenig überraschend: an beidem. City gewann 7:0 (3:0). Immerhin eine historische Leistung. Hier geht es zur Meldung.

0-7 - Die 0-7-Niederlage der Schalker gegen Manchester City ist die höchste Niederlage einer deutschen Mannschaft in der Champions-League-Geschichte. Blamage. #MCIS04 #UCL pic.twitter.com/dARlMdAuwM — OptaFranz (@OptaFranz) March 12, 2019

Die erste Hälfte: Mit dem Hinspielsieg im Rücken konnten es die Gastgeber zunächst ruhig angehen lassen. Nach einer guten halben Stunde zogen sie das Tempo dann kurz an und schossen innerhalb von sieben Minuten eine 3:0-Pausenführung heraus. Dabei entwickelte Sergio Agüero einen perfiden Spaß daran, Ralf Fährmann zu demütigen. Erst chippte der Argentinier einen von Jeffrey Bruma verschuldeten Foulelfmeter in bester Panenka-Manier in die Mitte, dann tunnelte Agüero den Schalke-Torwart aus kurzer Distanz. Kurz vor der Pause traf der Ex-Schalker Leroy Sané wie schon im Hinspiel gegen seinen früheren Verein.

3 - @LeroySane19 trifft erstmals in 3 Champions-League-Spielen in Folge - der letzte deutsche Spieler, der innerhalb einer Saison in 3 CL-Spielen in Folge getroffen hatte, war Dortmunds Marco Reus 2014/15. Serie. #MCIS04 #UCL pic.twitter.com/NNus614oHB — OptaFranz (@OptaFranz) March 12, 2019

VAR was? Seit dem Achtelfinale ist der Videoassistent auch in der Champions League im Einsatz. Und Schiedsrichter Clement Turpin machte ausgiebig Gebrauch davon. Jede Torraumszene wurde überprüft - immer mit dem richtigen Ergebnis, aber auch immer mit langen Pausen und zu Lasten des Spielflusses. Ein Fest für alle Freunde und Kritiker des technischen Hilfsmittels.

The real flaw with #VAR brutally exposed in tonights #ECL game #MCIS04 - Time! It's taking too bloody long to make simple decisions. — Stuart W. Greig (@LoneWalkerUK) March 12, 2019

People will moan about the VAR in #MCIS04 but so far its got every decision right! All that needs to happen is time taken to practice and use it by the officials, then the speed will come! #UCL #VAR — James Lockwood (@james_lockwood_) March 12, 2019

Die zweite Hälfte: Immer wieder Sané, immer wieder der Videobeweis. Kurz dachte der deutsche Nationalstürmer, dass er selbst das 4:0 erzielt hätte - aber sein Treffer wurde wegen Abseits durch den VAR aberkannt (53.). Dann bereitete Sané ein Tor von Raheem Sterling mit einem traumhaften Diagonalpass vor - aber der Linienrichter entschied zunächst falscherweise auf Abseits, nach Ansicht der Videobilder wurde der Treffer dann doch gegeben (56.). Und wo er schon mal dabei war, legte Sané auch das 5:0 und 6:0 auf - erst für Bernardo Silva (71.), dann für Phil Foden (78.) und in beiden Fällen ausnahmsweise ohne Eingriff des Videoassistenten. Der eingewechselte Gabriel Jesus sorgte für den Endstand (84.).

Stumm vor Entsetzen: Während die Schalker Spieler in den 90 Minuten zur Lachnummer wurden, erreichten zumindest ihre Anhänger Champions-League-Niveau. Schon vor der Partie zogen knapp 4000 deutsche Fans singend und feiernd durch die Straßen Manchesters. Im Stadion gab es trotz der unterirdischen Leistung lange Unterstützung, die nach Abpfiff nicht etwa in Hass und Unmutsbekundungen umschwenkte. Stattdessen taten die Fans etwas, das die Profis hoffentlich noch mehr zum Nachdenken bringt: sie schwiegen.

21/20: Neben der unendlichen Brexit-Diskussion sind die Briten auch bekannt für ihre Wettleidenschaft. Entsprechend dürften viele City-Fans auf ihre Mannschaft gesetzt haben - obwohl es sich nicht gelohnt hat. Wer auf einen City-Sieg mit mindestens zwei Toren Vorsprung getippt hat, hatte zwar recht, bekam bei renommierten Anbietern für 20 Pfund Einsatz aber nur ganze 21 Pfund zurück. Das entspricht einer Quote von 1,05. Zum Vergleich: Wenn Sie auf einen Heimsieg des FC Bayern gegen den 1. FC Heidenheim im Viertelfinale des DFB-Pokals setzen, bekommen Sie bei deutschen Wettbüros eine Quote von 1,07. Im Gegensatz zu ihren Politikern wissen die britischen Buchmacher eben, was sie tun.

Manchester City - FC Schalke 04 7:0 (3:0)

1:0 Agüero (35., Foulelfmeter)

2:0 Agüero (38.)

3:0 L. Sané (42.)

4:0 Sterling (56.)

5:0 Bernardo Silva (71.)

6:0 Foden (78.)

7:0 Jesus (84.)

City: Ederson - Walker, Danilo, Aymeric (72. Delph), Zinchenko - Gündogan - Bernardo Silva, Silva (64. Foden) - Sterling, Agüero (64. Gabriel Jesus), L. Sané

Schalke: Fährmann - Stambouli, S. Sané, Bruma - McKennie (74. Mendyl), Oczipka - Serdar, Bentaleb - Embolo (69. Skrzybski), Konoplyanka - Burgstaller (79. Teuchert)

Zuschauer: 40.000

Schiedsrichter: Clement Turpin (Frankreich)

Gelbe Karten: Zinchenko, Danilo / Bruma