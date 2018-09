Nach drei Niederlagen zum Start in die neue Bundesligasaison reichte es für den FC Schalke 04 zum Auftakt in der Champions League nur zu einem 1:1 (0:0) gegen den FC Porto. Grund dafür war ein Elfmeter, den es nicht hätte geben dürfen.

In der 74. Minute war Moussa Marega ohne gegnerische Berühung im Strafraum zu Fall gegangen. Naldo und Salif Sané standen zwar in der Nähe, ein Foul gab es aber nicht. Trotzdem entschied Schiedsrichter Jesús Gil Manzano auf Elfmeter, den Otávio sicher verwandelte (75. Minute).

Zuvor hatte Breel Embolo die Schalker nach einem gut ausgespielten Konter in Führung gebracht. Vorangegangen war ein Ballgewinn von Nabil Bentaleb am eigenen Strafraum. Suat Serdar schickte daraufhin auf rechts Weston McKennie steil, dessen Hereingabe Embolo verwertete (63. Minute).

In der Anfangsphase hätten die Schalker in Rückstand geraten können. Nach einem Handspiel von Naldo im eigenen Strafraum gab es den ersten Elfmeter für die Gäste. Alex Telles legte sich den Ball zurecht, scheiterte mit seinem flachen Schuss ins rechte untere Eck aber am stark parierenden Ralf Fährmann (13.). Es blieb das einzige Highlight in einer ansonsten schwachen ersten Hälfte.

Auch nach der Pause hatte Porto zunächst die besseren Chancen. Nach einer Flanke von Otávio hätte der aufgerückte Verteidiger Felipe fast das 1:0 erzielt, doch Fährmann klärte mit dem Fuß (47.). Mit Ausnahme des Führungstreffers durch Embolo erspielte sich Schalke kaum Möglichkeiten. Trotzdem war das Unentschieden für die Königsblauen durch den strittigen Elfmeter unglücklich.

FC Schalke 04 - FC Porto 1:1 (0:0)

1:0 Embolo (63.)

1:1 Otávio (75. Foulelfmeter)

Schalke: Fährmann - Sané, Naldo, Nastasic - Caligiuri, Schöpf - Bentaleb - Serdar (84. Harit), McKennie - Uth (65. Konoplyanka), Embolo (72. Burgstaller)

Porto: Casillas - Maxi Pereira, Felipe, Militao, Telles - Danilo Pereira - Marega, Otávio (90. Hernani), Herrera, Brahimi (82. Oliveira) - Aboubakar (60. Corona)

Zuschauer: 45.775

Schiedsrichter: Jesús Gil Manzano

Gelbe Karten: Embolo, Uth / Herrera, Corona

Besonderes Vorkommnis: Fährmann hält Handelfmeter von Telles (13.)

Galatasaray Istanbul - Lokomotive Moskau 3:0 (1:0)

Das erste Tor der Partie fiel bereits nach neun Minuten, als Garry Rodrigues von rechts nach innen und dann aus 18 Metern abzog. Danach aber gelang Galatasaray nur noch wenig. Die Gäste aus Moskau machten auch nach dem Seitenwechsel den besseren Eindruck, aber dann erhöhte der Ex-Leverkusener Eren Derdiyok mit einem direkt verwandelten Freistoß (67.) auf 2:0. In der Nachspielzeit verwandelte der eingewechselte Selcuk Inan einen Foulelfmeter zum 3:0-Endstand (90.+4).

AFP Galatasaray-Jubeltraube

Galatasaray Istanbul - Lokomotive Moskau 3:0 (1:0)

1:0 Rodrigues (9.)

2:0 Derdiyok (67.)

3:0 Inan (90.+4, Foulelfmeter)

Galatasaray: Muslera - Linnes, Donk, Serdar Aziz, Nagatomo - Fernando - Badou, Belhanda (73. Maicon) - Akbaba, Rodrigues (90.+1 Inan) - Derdiyok (82. Onyekuru)

Moskau: Guilherme - Ignatiev (69. Eder), Kvirkvelia, Corluka, Idowu - Denisov - Höwedes, Krychowiak - Fernandes, Al. Miranchuk (86. An. Miranchuk) - Farfán

Schiedsrichter: Gianluca Rocchi

Gelbe Karten: Fernando / Corluka, Idowu, Denisov, Guillherme

Gelb-Rot: Badou (87.)