Übertragung der Champions League So wollen sich Sky und Dazn die Königsklasse teilen

Die Champions League fliegt aus dem Free-TV. Der Bezahlsender Sky und der kostenpflichtige Streamingdienst Dazn übertragen die Königsklasse ab der Saison 2018/2019 exklusiv. Das wurde in dieser Woche offiziell bestätigt. Nun wurden auch Details zur Aufteilung zwischen den beiden Unternehmen bekannt: Nach SPIEGEL-Informationen wird die Rolle von Dazn und damit die der Übertragung im Internet größer als bisher angenommen.

Demnach wird Dazn 104 Einzelspiele pro Saison übertragen. Sky hat sich die Rechte für 34 Einzelspiele gesichert und wird wie bisher alle Konferenzen (Dazn: keine Konferenzen) zeigen. Das klingt nach einem Vorteil für Dazn, aber die Verteilung ist wesentlich komplexer: Der Pay-TV-Sender Sky hat in der Gruppenphase an allen Mittwochs - und an drei von sechs Dienstagen - Erstwahlrecht auf Einzelspiele. Mit dieser Option bleibt Sky die Übertragung der wichtigsten Vorrundenspiele vorbehalten.

Für Fans wird besonders die Aufteilung ab der K.-o.-Phase interessant sein: Der SPIEGEL hat erfahren, dass Dazn alle Hinspiele der Achtel- und Viertelfinals exklusiv als Einzelspiel zeigen wird. Auf Sky werden diese Partien in der Konferenz gezeigt. In den Rückspielen dieser Runden darf sich der Bezahlsender vier Spiele mit Erstwahlrecht aussuchen, Dazn bekommt den Rest. Beide Halbfinals und das Endspiel dürfen beide Sender zeigen.

Champions League ab 2018/2019 - so sieht die Verteilung zwischen Sky und Dazn aus Sky Dazn Alle Konferenzen (maximal darf eine Mannschaft 30 Minuten gezeigt werden) keine Konferenzen 34 Einzelspiele 104 Einzelspiele Erstwahlrecht auf Einzelspiele während der Gruppenphase an allen Mittwochs und drei von sechs Dienstagen Hat an drei Dienstagen der Vorrunde ein Erstwahlrecht auf Einzelspiele Hinspiele des Achtel- und Viertelfinals nur in der Konferenz Zeigt alle Hinspiele des Achtel- und Viertelfinals exklusiv im Einzelspiel Hat Erstauswahlrecht auf vier Rückspiele der Achtel- und Viertelfinals Dazn zeigt den Rest Halbfinals und Endspiel live Halbfinals und Endspiel live

Auf SPIEGEL-Anfrage wollte sich Sky zur Verteilung nicht äußern und verwies auf eine Vereinbarung mit dem britischen Medienunternehmen Perform Group, das den Dienst Dazn betreibt. Ein Gewinner der Verteilung lässt sich anhand dieser Zahlen nicht bestimmen, dazu müsste man wissen, wer viel Geld für die Rechte ausgegeben hat. Darüber wird aktuell nur spekuliert.

Zudem ist nicht bekannt, wie viele Zuschauer die Champions-League-Konferenz und wie viele Einzelspiele bei Sky verfolgen. Möglicherweise ist für Sky und seine Zuschauer die Konferenz in einigen Phasen des Wettbewerbs interessanter als Einzelspiele.

Die Verteilung würde insofern nicht überraschen, als sie einem Trend folgt: Die Nutzung von Streamingdiensten ist in den vergangenen Jahren stark angestiegen, wie eine Studie des Bundesverbands Digitale Wirtschaft BVDW ergab. Besonders jüngere Altersgruppen konsumieren demnach zunehmend Streamingangebote wie Netflix für Film und Serien oder Dazn für Sport. Beides sind Angebote, die sich vom Konzept des linearen Fernsehens lösen.

Auch auf die Sportberichterstattung im Fernsehen hat das sich verändernde Zuschauerverhalten Einfluss. Zuletzt verzeichnete die britische Ausgabe von Sky sinkende Zuschauerzahlen. Im Laufe der vergangenen Premier-League-Saison 2016/2017 fielen die Einschaltquoten um 14 Prozent. Sky UK begründet das mit der Entwicklung seiner digitalen Plattformen, die im selben Zeitraum um 31 Prozent gewachsen waren. Auch die NFL kämpft mit sinkenden Zuschauerzahlen vor den Fernsehgeräten.

Laut Sky wollen sich die Rechteinhaber im Spätsommer offiziell zur Aufteilung erklären. Dann könnten auch weitere Fragen geklärt werden: Was wird Dazn zukünftig kosten? Welche digitalen Angebote plant Sky? Und wird es möglicherweise doch einzelne Spiele im Free-TV geben? Laut Medienberichten gibt es bei Sky die Idee, über seinen frei empfangbaren Kanal Sky Sport News einzelne Spiele live zu zeigen.