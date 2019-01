Champions League Bayerns Müller für beide Spiele gegen Liverpool gesperrt

Der FC Bayern München wird im Achtelfinale der Champions League ohne Stürmer Thomas Müller auskommen müssen. Das entschied die Disziplinar-Kommission der Europäischen Fußball-Union (Uefa). Der 29-Jährige hatte im abschließenden Vorrundenspiel gegen Amsterdam die Rote Karte gesehen, nachdem er Ajax-Außenverteidiger Nicolás Tagliafico auf Kopfhöhe mit dem Fuß getroffen hatte.

Damit fehlt Müller in beiden Spielen gegen den FC Liverpool. Die K.o.-Spiele gegen die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp finden am 19. Februar in Liverpool und am 13. März in München statt (jeweils 21 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE).

"Es ist immer bitter, wenn ein Spieler nicht dabei ist. Er hatte eine gute Phase", sagte Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic kürzlich. "Er hat den Gegner nicht gesehen, es hat ihm leid getan, dass er ihm ein bisschen weh getan hat."