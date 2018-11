Paris Saint-Germain - FC Liverpool 2:1 (2:1)

Ausgerechnet Bernat! Der beim FC Bayern vor der Saison ausgemusterte Defensivspieler hat Paris Saint-Germain dem Einzug ins Champions-League-Achtelfinale näher gebracht. Er überwand in der 13. Minute den Liverpooler Torhüter Alisson mit einem Flachschuss. Es war der Lohn für von Beginn an offensiv stark aufspielende Gastgeber, bei denen der Ex-Schalker Thilo Kehrer in der Startelf stand. Im Anschluss bemühten sich die Reds, das Spielgeschehen in die Hälfte von PSG zu verlagern, kamen aber kaum zu nennenswerten Abschlüssen.

Auf der Gegenseite scheiterte erst Edinson Cavani an Alisson, den Abpraller verwertete Neymar zum 2:0 (37. Minute). James Milner erzielte per Foulelfmeter den Anschlusstreffer (45.+2). Der Erfolg für PSG war erst der zweite Sieg für Thomas Tuchel im 14. Trainerduell mit Jürgen Klopp. Paris wäre mit einem Sieg am abschließenden Spieltag in Belgrad sicher fürs Achtelfinale qualifiziert, Liverpool muss im "Endspiel" gegen Neapel das direkte Duell für sich entscheiden und das 0:1 aus dem Spiel beim Team von Carlo Ancelotti drehen, um nicht auf Belgrader Schützenhilfe gegen PSG angewiesen zu sein.

SSC Neapel - Roter Stern Belgrad 3:1 (2:0)

Dass Neapel mit dieser guten Ausgangssituation an die Anfield Road reisen kann, verdankt es Martin Hamsik (11.) und Dries Mertens (33., 52.), die mit ihren Treffern für einen ungefährdeten Sieg gegen Roter Stern Belgrad gesorgt haben. Den Treffer für Belgrad erzielte El Fardou Ben Nabouhane nach Vorarbeit von Marko Marin (57.).

Während die Serben in ihrer abschließenden Partie gegen PSG mit einem Sieg (und einer gleichzeitigen Niederlage Liverpools) noch die Europa League erreichen können, genügt Neapel bereits ein Remis zum Weiterkommen in der Königsklasse. Bei einem 0:1 in Liverpool wäre der direkte Vergleich ausgeglichen, aber Neapel hätte das bessere Torverhältnis aufzuweisen. Trotz einer 1:2-, 2:3- oder 3:4-Niederlage ginge der direkte Vergleich wegen der mehr geschossenen Auswärtstore an Neapel.

Tottenham Hotspur - Inter Mailand 1:0 (0:0)

Die Spurs bleiben durch den Erfolg gegen Inter im Rennen ums Achtelfinale. Durch das Tor von Christian Eriksen (80.) hat Tottenham nicht nur nach Punkten mit den Italienern gleichgezogen, sondern nach dem 1:2 bei Inter auch den direkten Vergleich gewonnen.

Bereits in der ersten Hälfte vergab die Mannschaft von Mauricio Pochettino zahlreiche gute Chancen: Harry Kane traf den Außenpfosten (7.), Erik Lamela zielte knapp vorbei (19.) und Harry Winks schoss den Ball in der 38. Minute an die Latte. Tottenham muss am letzten Spieltag in Barcelona so viele Punkte wie Inter gegen Eindhoven holen, um die Runde der letzten Sechzehn zu erreichen.

PSV Eindhoven - FC Barcelona 1:2 (0:0)

Trotz einer enttäuschenden Leistung hat sich der FC Barcelona den Sieg in Gruppe B gesichert. Nach dem Erfolg im Eindhovener Philips Stadion ist die Mannschaft von Ernesto Valverde in der abschließenden Partie gegen Tottenham Hotspur nicht mehr von Rang eins zu verdrängen. Lionel Messi (60.) und Gerard Piqué (70.) trafen für über weite Strecken der Begegnung fahrige Katalanen. Luuk de Jong erzielte in der 82. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2.

Deren beste Gelegenheit vergaben zuvor in der 45. Minute de Jong und Denzel Dumfries, die binnen Sekunden nur Latte und Pfosten des gegnerischen Tores trafen. Das Team von Mark van Bommel beendet die Gruppe unabhängig vom Ausgang des letzten Gruppenspiels bei Inter Mailand als Letzter.

Weitere Ergebnisse:

Atlético Madrid - AS Monaco 2:0 (2:0)

Lok Moskau - Galatasary 2:0 (1:0)