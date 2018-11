Mauricio Pochettinos Gesicht glich der Wetterkarte. Passend zum Regen in der britischen Hauptstadt saß der Argentinier mit grimmig-düsteren Antlitz im Wembley-Presseauditorium und referierte beinahe angewidert über die Litanei an Widrigkeiten, die seiner Elf in dieser Spielzeit das Leben so schauderlich schwer machen.

"Wie ich Ihnen bereits gesagt habe, fing im Sommer die schwierigste Saison für uns an", klagte der 46-Jährige im Stil eines entnervten Patienten, dessen unsichtbares Leid von den Medizinern unzureichend verstanden wird, "das war eine enorme Herausforderung." Tottenham habe weder neue Spieler verpflichtet, noch eine vernünftige Vorbereitung bestreiten können, da neun wichtige Profis sich erst spät von der Weltmeisterschaft zurück meldeten, so rief er in Erinnerung. Alles sei "neu" für ihn gewesen, "so schwierig", nein, mehr noch: "unmöglich, unmöglich".

Man kennt das ja von Trainern, nach empfindlichen Niederlagen suchen sie gerne nach Gründen im Großen und Ganzen; auf Ebenen, die sich ihrer Kontrolle entziehen. Pochettinos spätnovembergraue Betrübnis brach sich dennoch recht unerwartet ihre Bahn, denn seine Spurs hatten soeben ja gar nicht gegen Inter Mailand verloren - sondern durch ein spätes Tor von Chrstian Eriksen 1:0 gewonnen.

Chelsea die erste Niederlage beigebracht

Der verdiente Erfolg lässt den Londonern vernünftige Chancen fürs Weiterkommen offen - sie müssen dafür im letzten Champions-League-Gruppenspiel auswärts den FC Barcelona schlagen oder im Fernvergleich mit Inter (zu Hause gegen PSV Eindhoven) zumindest nicht schlechter abschneiden - und es war schon der zweite immens wichtige Sieg in einer immens wichtigen Woche, die zum Abschluss am Sonntag das Nordlondon-Derby gegen die verhassten Nachbarn vom FC Arsenal bereit hält.

Bereits am Samstag hatte Pochettinos Elf den rund um die White Hart Lane kaum minderverhassten Blues mit einem souveränen 3:1 abgefertigt. FC Chelsea, die vom Italiener Mauricio Sarri trainierte Mannschaft, hatte in der Liga zuvor noch niemand schlagen können.

Tottenham hat sich, von der Öffentlichkeit fast unbemerkt, auf Platz drei in der Premier League vorgearbeitet. Das ist gemessen an den relativ geringen finanziellen Möglichkeiten - verglichen mit den anderen fünf Spitzenteams auf der Insel - eigentlich eine mittlere Sensation. Vor allem wenn man bedenkt, dass die Lilienweißen wegen der verzögerten Fertigstellung des Stadions weiter als Untermieter im ungeliebten Nationalstadion kicken müssen und fast sämtliche Leistungsträger mit sehr müden Beinen aus Russland zurückkehrten.

"Glücklich, dass die Fans ihm jetzt Liebe entgegen bringen"

Als Überraschungsmannschaft geht Tottenham nach drei Platzierungen unter den ersten drei in Folge dennoch eher schlecht durch. Anhänger und Publikum haben sich schlichtweg daran gewöhnt, dass der Trainer Jahr für Jahr Außerordentliches leistet und selbst aus mittelprächtigeren Spielern Qualitäten hervorbringt, von denen diese selbst keine Ahnung hatten.

Der erstaunliche Werdegang von Moussa Sissoko steht stellvertretend für Pochettinos goldenen Touch. Zwei Jahre lang wurde der meist mühsam-unbeholfen durchs Mittelfeld rumpelnde Franzose von Anhängern belächelt, am Mittwoch aber feierten sie ihn für seine wuchtige Präsenz und plötzliche Umsicht am Ball mit Sprechchören. "Wir haben natürlich mitbekommen, dass man ihm hier noch vor einem Monat nicht so positiv gestimmt war", sagte Pochettino. "Ich erinnere mich, dass ich ihn eines Tages umarmte und zu ihm sagte: 'Du wirst hier deinen Weg gehen'. In der Mannschaft sind alle glücklich, dass die Fans ihm jetzt Liebe entgegen bringen."

Angeführt vom zunehmend bärtigen Stürmerstar Harry Kane spielen die Spurs zwar nur noch punktuell jugendlich frischen Fußball, aber die mentale Widerstandsfähigkeit ist umso erstaunlicher. Der Klub hat sich, angeleitet von Pochettino, einer regelrechten Gentherapie unterzogen: das alte Verlierer-Erbgut ist weg, ersetzt durch Hingabe, Beständigkeit und Courage. "Tottenham ist nicht mehr so weich, rückgratlos und lächerlich wie in den 30 Jahren zuvor", sagte kürzlich Sky-Experte Gary Neville bewundernd.

Harry Redknapp, der von 2008 bis 2012 die Geschäfte bei Tottenham führte, bezeichnete diese Einschätzung als "absolute Unverschämtheit". Doch selbst Spurs-Sympathisanten sehen das ähnlich wie Neville, der Ex-Man-Utd-Verteidiger. Während Pochettino Leistungen über dem Limit zur Routine macht, tritt Redknapp übrigens im britischen Dschungelcamp auf; neulich musste der 71-Jährige dort einen Smoothie aus gequirltem Schweinepenis trinken - was seiner Popularität keinen Abbruch tat. Er gilt als Favorit auf den Sieg in der Sendung, weil er so viele lustige Geschichten aus den lustigen alten Zeiten erzählt - von damals, als sein Tottenham noch keine grimmig entschlossene Ergebnistruppe war, sondern der Inbegriff der windigen Inkompetenz.