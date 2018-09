Bis zur 81. Minute sah es so aus, als sollte die TSG Hoffenheim ihr Champions-League-Debüt bei Schachtjor Donezk gewinnen. Doch dann kam der eingewechselte Maycon und traf mit einem schönen Distanzschuss zum 2:2 (2:1)-Endstand. Florian Grillitsch und Havard Nordtveit hatten die Gäste zweimal in Führung gebracht. Vor Maycon hatte schon dessen brasilianischer Landsmann Ismaily für Donezk getroffen. Die Partie fand wegen des anhaltenden Kriegs in der Ostukraine wie alle Schachtjor-Heimspiele in Charkiw statt.

Das Abenteuer Champions League hätte für die Hoffenheimer kaum besser beginnen können. Schon in der 6. Minute traf Grillitsch mit einem sehenswerten Lupfer über Schachtjor-Keeper Andriy Pyatov zum 1:0. Vorangegangen waren ein Ballgewinn von Adam Szalai an der Mittellinie und ein Doppelpass von Grillitsch mit Leonardo Bittencourt.

Zehn Minuten später hätte Szalai fast auf 2:0 erhöht, doch Pyatov hielt seinen unplatzierten Drehschuss nach schöner Kopfballvorarbeit von Pavel Kaderabek (16.). Der nächste Treffer fiel auf der anderen Seite. Ismaily ließ Nordtveit links im Strafraum schlecht aussehen, zog nach innen und traf mit dem linken Außenrist ins lange Eck (27.).

Trotz des Ausgleichs blieb Hoffenheim das bessere und gefährlichere Team. Kurz nachdem Bittencourt eine große Kopfballchance vergeben hatte (37.), machte es Nordtveit besser. Der Norweger bügelte seinen eigenen Fehler vor dem 1:1 wieder aus und nutzte einen Stellungsfehler von Pyatov nach einer Ecke von Andrej Kramaric zur erneuten Führung (38.).

Auch in der zweiten Hälfte erarbeitete sich die TSG gute Möglichkeiten. Kramaric scheiterte zunächst mit einem Distanzschuss an Pyatov (50.) und verfehlte dann mit einem Freistoß von der Strafraumgrenze knapp den Winkel (53.). In der Folge machte Schachtjor Druck, kam aber zunächst nur zu einem Abseitstor (60.).

Erst kurz vor Schluss erlöste Maycon die Gastgeber mit einem unhaltbaren Schuss ins rechte untere Eck (81.). In der Nachspielzeit hatte die TSG Glück, dass Schiedsrichter Jakob Kehlet nach einer Notbremse von Stefan Posch an Marlos weiterspielen ließ. Ansonsten hätte Posch vom Platz gestellt werden müssen. Im Parallelspiel der Gruppe F empfängt Manchester City am Abend Olympique Lyon. Verfolgen Sie die Partie hier im Liveticker.

Schachtjor Donezk - TSG Hoffenheim 2:2 (1:2)

0:1 Grillitsch (6.)

1:1 Ismaily (27.)

1:2 Nordtveit (38.)

2:2 Maycon (81.)

Donezk: Pyatov - Butko, Khocholava, Rakytskyy, Ismaily - Stepanenko, Patrick (76. Maycon) - Marlos, Taison, Bolbat (56. Kovalenko) - Moraes

Hoffenheim: Baumann - Nordtveit, Vogt, Posch - Kaderabek, Grillitsch, Schulz - Bittencourt (64. Demirbay), Kramaric (85. Nelson) - Joelinton, Szalai (75. Zuber)

Zuschauer: 10.000

Schiedsrichter: Jakob Kehlet

Gelbe Karten: Patrick, Moraes, Rakytskyy / Grillitsch