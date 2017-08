Champions-League-Qualifikation Hoffenheim trifft auf den FC Liverpool 

Traumlos für die TSG Hoffenheim: Der Bundesligist trifft in den Playoffs zur Champions-League-Gruppenphase auf den deutschen Trainer Jürgen Klopp und den FC Liverpool. Das Team von Coach Julian Nagelsmann hat am 15. oder 16. August zunächst Heimrecht, am 22. oder 23. August wird das Rückspiel an der Anfield Road ausgetragen.

Sportlich hätte der Weg in die Königsklasse für Hoffenheim aber kaum schwieriger sein können. Liverpool geht als klarer Favorit in die beiden Spiele, auch wegen der ansprechenden Frühform: Das Klopp-Team gewann bei einem Vorbereitungsturnier gegen den FC Bayern München 3:0.

Hoffenheim hatte in der vergangenen Bundesliga-Saison sogar lange um Platz drei mitgespielt, musste am 33. Spieltag nach einer 1:2-Niederlage im direkten Duell aber Borussia Dortmund vorbeiziehen lassen und landete am Ende auf dem vierten Rang. Sollten die Kraichgauer gegen Liverpool ausscheiden, geht es immerhin in der Europa League weiter.

Eine Reform des europäischen Fußball-Verbands Uefa lässt für Mannschaften aus der Bundesliga solche Zitterpartien unmöglich werden. Ab der Saison 2018/2019 bekommen die führenden Ligen der Uefa-Fünfjahreswertung garantierte vier Startplätze für die Champions League, aktuell sind das neben Deutschland noch Spanien, England und Italien.

Die Playoffs im Überblick:

Basaksehir Istanbul - FC Sevilla

Young Boys Bern - ZSKA Moskau

SSC Neapel - OGC Nizza

TSG Hoffenheim - FC Liverpool

Sporting Portugal - Steaua Bukarest

FK Qarabag Agdam - FC Kopenhagen

Apoel Nikosia - Slavia Prag

Olympiakos - HNK Rijeka

Celtic Glasgow - FC Astana

Hapoel Beer-Sheva - NK Maribor