Die TSG Hoffenheim hat im ersten Champions-League-Heimspiel der Vereinsgeschichte mit 1:2 (1:1) gegen Manchester City verloren. Ishak Belfodil brachte Hoffenheim früh in Führung (1.), Sergio Agüero glich aus (8.), ehe David Silva (87.) zu Manchesters Sieg traf. Nach zwei Spielen hat Hoffenheim einen Punkt auf dem Konto und ist in der Gruppe F Letzter. Manchester ist mit drei Punkten Zweiter.

Es waren noch keine 60 Sekunden gespielt, da jubelte der Anhang der TSG Hoffenheim bereits. Kerem Demirbay entblößte die Abwehr der Gäste mit einem herrlichen Pass, Manchesters Vincent Kompany hob das Abseits auf und Belfodil vollendete trocken - 1:0 (1.). Beim Ausgleich zeigte sich erstmals an diesem Abend die individuelle Klasse der Gäste aus Manchester. David Silva spielte einen Pass in die Schnittstelle zwischen Hoffenheims Defensivspielern, Leroy Sané legte quer in die Mitte, wo Agüero das 1:1 erzielte (8.).

Es entwickelte sich ein unterhaltsames Spiel, in dem Manchester City minütlich besser wurde. Hoffenheims Torhüter Oliver Baumann und Agüero standen sich im Verlauf der ersten Halbzeit dreimal gegenüber - und immer hatte Baumann das bessere Ende für sich. Erst setzte Agüero einen Seitfallzieher über das Tor (33.), dann scheiterte er mit einem Schlenzer (35.), um kurz vor der Pause noch einen Schuss aus der Drehung knapp über das Tor zu setzen (42.).

In der zweiten Hälfte bestimmte Manchester City das Spiel, kam jedoch erst in der Schlussphase zu Torchancen. Erst setzten Baumann und Agüero ihr Privatduell fort - wieder mit dem besseren Ende für Hoffenheims Keeper, der einen Kopfball des Argentiniers parierte (70.). Dann hatte Baumann Glück, dass Schiedsrichter Darmian Skormina nach einem Zweikampf mit Sané nicht auf Elfmeter entschied (72.). Der Siegtreffer für City fiel erst in der Schlussphase: Silva profitierte von einem Fehler seines Gegenspielers Stefan Posch und traf zum 2:1-Endstand (87.).

TSG Hoffenheim - Manchester City 1:2 (1:1)

1:0 Belfodil (1.)

1:1 Aguero (8.)

1:2 Silva (87.)

Hoffenheim: Baumann - Akpoguma, Hoogma, Posch - Kaderabek, Grillitsch (82. Bittencourt), Brenet - Demirbay (89. Hack) - Belfodil, Joelinton - Szalai (53. Kramaric) Manchester City: Ederson - Walker, Kompany, Otamendi (64. Stones), Laporte - Fernandinho - Gündogan (68. Bernardo), Silva - L. Sané, Sterling (75. Mahrez) - Aguero

Schiedsrichter: Skomina

Gelbe Karten: Demirbay - Otamendi, Fernandinho, Walker, Aguero

Zuschauer: 25.000