TSG Hoffenheim - Schachtar Donezk 2:3 (2:2)

Die TSG hat am fünften Spieltag der Gruppenphase der Champions League gegen Schachtar Donezk 2:3 (2:2) verloren und kann das Achtelfinale damit nicht mehr erreichen. Platz drei und damit die Teilnahme an der Europa League ist aber noch möglich. Dafür müsste die TSG am letzten Spieltag bei Manchester City gewinnen und gleichzeitig darauf hoffen, dass Donezk nicht gegen Lyon punktet.

Die erste Hälfte begann mit drei Tore in drei Minuten turbulent: Die Gäste gingen mit zwei Treffern durch Ismaily (14. Minute) und Taison (15.) früh in Führung. Die TSG, die ohne ihren Toptorschützen Joelinton (muskuläre Probleme) in die Partie ging, reagierte umgehend: Andrej Kramaric sorgte mit einem schönen Lupfer für den Anschlusstreffer (17.), die Vorlage lieferte Ishak Belfodil.

Kurz vor der Halbzeitpause konnte Steven Zuber für Hoffenheim ausgleichen (40.). Die Gastgeber standen ab der 59. Minute in Unterzahl auf dem Platz (Gelb-Rot für Ádám Szalai), konnten ihre Chancen durch Zuber, Kramaric und Reiss Nelson aber nicht nutzen. Stattdessen trafen die Gäste durch Taison zum 3:2-Endstand (90.+2). Donezk ist mit fünf Punkten Tabellendritter vor Schlusslicht Hoffenheim (drei Zähler).



Olympique Lyon - Manchester City 2:2 (0:0)

Im Spitzenspiel der Gruppe F trennten sich Olympique Lyon und Manchester City 2:2 (0:0) remis. Das Team von Pep Guardiola hat damit Einzug ins Achtelfinale sicher.

Die besseren Chancen in der ersten Hälfte hatten die Franzosen durch Memphis Depay (13., 25.) und Maxwel Cornet (43.). Letzterer sorgte mit einem Doppelpack (54., 80.) für die zwischenzeitliche Führung. City konnte durch Treffer von Aymeric Laporte (62.) und Sergio Agüero (82.) jeweils ausgleichen. City ist mit zehn Punkten Tabellenerster der Gruppe F, Lyon Zweiter (sieben Punkte).

AS Rom - Real Madrid 0:2 (0:0)

Real Madrid hat bei der AS Rom 2:0 (0:0) gewonnen und sich damit vorzeitig Platz eins in der Gruppe G gesichert. Gareth Bale (49.) und Lucas Vázquez (59.) trafen für die Madrilenen, die nun 12 Punkte haben. Rom hat neun Punkte und steht ebenfalls als Achtelfinalteilnehmer fest.

Es lief schon die zweite Minute der Nachspielzeit, als sich die spektakulärste Szene der ersten Halbzeit abspielte: Madrids Daniel Carvajal wagte auf Höhe der Eckfahne einen Hackentrick, der vor den Füßen von Nicolò Zaniolo landete. Zaniolo spielte mit viel Übersicht zu Cengiz Ünder, der aber das Kunststück fertigbrachte, den Ball freistehend und aus kürzester Distanz über das Tor zu setzen.

Nach der Pause wurden die Gäste aus Spanien von Minute zu Minute besser. Gareth Bale profitierte von einem missglückten Pass von Roma-Keeper Robin Olsen, den Federico Fazio genau in den Lauf des Walisers legte - Führung für Real Madrid. In der 59. Minute fiel dann das 2:0 - und wieder war Bale beteiligt, diesmal als Vorlagengeber. Seine Hereingabe legte Karim Benzema per Kopf quer, Vázquez musste den Ball nur noch über die Linie schieben.

Juventus - FC Valencia 1:0 (0:0)

Juventus hat sich durch das 1:0 (0:0) gegen den FC Valencia frühzeitig für das Achtelfinale qualifiziert. Mario Mandzukic erzielte nach Vorarbeit von Cristiano Ronaldo das entscheidende Tor (59.). Damit ist Juve vor dem letzten Spieltag nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze in der Gruppe H zu verdrängen. Auch Valencia hat noch Chancen auf das Weiterkommen, sie sind aber eher theoretischer Natur: Die Spanier müssten dazu im letzten Spiel den direkten Konkurrenten Manchester United mit vier Tore Unterschied besiegen.

Vor der Pause war Valencia in Turin ebenbürtig und hätte durch Mouctar Diakhaby in Führung gehen müssen. Doch der Abwehrspieler scheiterte nach einer Ecke mit einem Kopfball aus kurzer Distanz an Juves Torhüter Wojciech Szczsny (45.). Es blieb die beste Chance für die Gäste, in Halbzeit zwei verwaltete Juventus erfolgreich die Führung.

Manchester United - Young Boys Bern 1:0 (0:0)

Drittes Heimspiel in der Champions League für Manchester United - und es sollte bis in die Nachspielzeit dauern, ehe Trainer José Mourinho über das erste Heimtor seiner Mannschaft jubeln durfte. Marouane Fellaini traf mit einem präzisen Schuss in die linke Ecke, Manchester United steht damit im Achtelfinale (90.+1). Es war ein glücklicher Sieg für Manchester, denn die Gäste aus der Schweiz spielten mutig mit und waren in der zweiten Halbzeit dem Sieg in einigen Szene näher als United.

In Halbzeit eins aber hatte Bern viel Glück: Erst scheiterte Marcus Rashford nach fünf Minuten mit einem Lupfer an David von Ballmoos, dann blockte Steve von Bergen einen Schuss von Jesse Lingard mit dem Arm - doch Schiedsrichter Dr. Felix Brych hatte kein regelwidrige Bewegung gesehen (28.).

Nach der Pause verlor YB-Schlussmann von Ballmoos kurzzeitig die Orientierung, doch Marouane Fellaini verfehlte das leere Tor (59.). In der Schlussphase hatte dann auch Bern gute Chancen, doch Christian Fassnacht (70.) und Roger Assalé (71.) vergaben. Damit steht Bern schon vor dem letzten Spieltag als Gruppenletzter fest.

Weitere Ergebnisse:

AEK Athen - Ajax Amsterdam 0:2 (0:0)

ZSKA Moskau - Viktoria Pilsen 1:2 (1:0)