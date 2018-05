Nach seinem Wutausbruch im Viertelfinale der Champions League gegen Real Madrid hat die Uefa Ermittlungen gegen Gianluigi Buffon von Juventus eingeleitet. Der Torhüter habe Äußerungen gegenüber Schiedsrichters Michael Oliver getätigt, welche gegen die "allgemeinen Verhaltensgrundsätze" der Uefa verstießen, so der Verband.

Der englische Referee hatte Real in der dritten Minute der Nachspielzeit nach einem Zweikampf zwischen Turins Verteidiger Medhi Benatia und Lucas Vázquez einen umstrittenen Foulelfmeter zugesprochen. Buffon hatte nach heftigen Protesten die Rote Karte gesehen.

REUTERS Schiedsrichter Michael Oliver (l.)

"Wenn du keinen Charakter und keinen Mut hast, dann solltest du das Spiel auf der Tribüne anschauen und mit deiner Frau eine Sprite trinken", sagte der 40-Jährige nach dem Spiel gegenüber dem italienischen TV-Sender Mediaset Premium in Richtung des Schiedsrichters. Oliver und seine Frau Lucy wurden in den Tagen nach dem Spiel in sozialen Netzwerken beschimpft und standen unter Polizeischutz. Der Fall wird am 31. Mai verhandelt.