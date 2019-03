Champions League - Auslosung Viertelfinale Tobias Escher Ajax Amsterdam - Juventus FC Liverpool - FC Porto Tottenham Hotspur - Manchester City Manchester United - FC Barcelona Champions League - Auslosung Viertelfinale 3/15/19 11:46 AM Tobias Escher Bei Barca wiederum ist die einst von Johan Cruyff verankerte und von Guardiola weiterentwickelte Fußballphilosophie nur noch zu erahnen. Das Ballbesitzspiel ist nicht mehr Doktrin, und überhaupt zählt heute nicht mehr allein das Team, man frönt dem Personenkult um große Stars. An erster Stelle steht natürlich Lionel Messi. Seine Form dürfte entscheidend sein gegen Uniteds zu erwartende Betonmauer. Champions League - Auslosung Viertelfinale 3/15/19 11:43 AM Tobias Escher Last, but definitely not least gibt es eine Neuauflage des Finals von 2009 und 2011. Damals triumphierte Pep Guardiolas Barcelona zweimal über Sir Alex Fergusons Manchester United . Heute heißen die Trainer Ernesto Valverde und Ole Gunnar Solskjær - und auch sonst hat sich seit damals fast alles verändert. United hat sich nach Jahren des Rückschritts unter dem neuen Trainer stabilisiert. Zuletzt schien Solskjær das Glück etwas auszugehen - sein United-Team hatte in den ersten Wochen von einer stabilen Defensive und guter Chancenauswertung profitiert. Gegen Paris St. Germain benötigten sie einen Elfmeter in der Nachspielzeit, um überhaupt ins Viertelfinale zu gelangen. Ihre Strategie dürfte klar sein: Gut verteidigen, schnell kontern - nur so können sie gegen Barcelona bestehen. Champions League - Auslosung Viertelfinale 3/15/19 11:39 AM Tobias Escher Zum rein englischen Duell kommt es zwischen Manchester City und Tottenham Hotspur . Die Tabellen-Situation in der Premier League weist City (1., 74 Punkte) als klaren Favoriten aus. Tottenham (3., 61 Punkte) blieb zuletzt in der Liga vier Spiele ohne Sieg. Die drei letzten direkten Duelle gingen klar an das Team von Pep Guardiola: 4:1, 3:1, 1:0. Tottenhams Trainer Mauricio Pochettino dürfte das Heil trotzdem in der Offensive suchen. Wir dürfen uns auf ein Spiel freuen, das geprägt sein wird von hohem Pressing und feinen Ballstafetten. Champions League - Auslosung Viertelfinale 3/15/19 11:34 AM Tobias Escher Ein schöner Mann mit einem schönen Los. Fabrice Coffrini / AFP Champions League - Auslosung Viertelfinale 3/15/19 11:33 AM Tobias Escher Auf den FC Porto traf der FC Liverpool bereits in der vergangenen Champions-League-Saison, damals im Achtelfinale. Nach einem 0:0 im Hinspiel überrollte Klopps Team die Portugiesen im Rückspiel. Das Ergebnis: 5:0. Ganz so luftig verteidigt Porto in dieser Saison nicht mehr. Nicht zufällig sicherte sich Real Madrid für die kommende Saison die Dienste von Porto-Innenverteidiger Eder Militao. Preis: 50 Millionen Euro. Liverpool ist dennoch Favorit, auch wenn sie zuletzt Probleme hatten, defensiv starke Gegner zu knacken. Champions League - Auslosung Viertelfinale 3/15/19 11:25 AM Tobias Escher Steigen wir in die Analyse ein mit einer Partie, bei der die Favoriten- und Außenseiterrolle am Klarsten verteilt ist: Alles andere als ein Weiterkommen von Juventus wäre gegen Ajax Amsterdam eine große Überraschung. Andererseits: Dasselbe haben wir bereits vor dem Achtelfinale geschrieben, als die Niederländer den Abonnement-Sieger Real Madrid besiegen konnten. Anders als Real Madrid wirkt Juventus diese Saison jedoch wie ein Team auf der Höhe seines Schaffens. Mit Ronaldo haben sie noch einmal an Torgefahr gewonnen. Verteidigen können die Italiener eh. (Das macht dann fünf Euro für die Fußballklischee-Kaffeekasse.) Ajax wird es mit seiner besonderen Mischung aus niederländischem Positionsspiel und schnellem Konterfußball schwer haben gegen die dichten Reihen der Italiener. Champions League - Auslosung Viertelfinale 3/15/19 11:22 AM Tobias Escher Die Auslosung ist beendet. Das hat keine 15 Minuten gedauert! Hoffentlich schauen die Kollegen vom DFB zu, die ihre Pokal-Auslosungen ja gerne etwas ausdehnen. Champions League - Auslosung Viertelfinale 3/15/19 11:20 AM Tobias Escher Und jetzt noch etwas für die Bürokraten unter Ihnen: Zum Schluss wurde noch ausgelost, wer im Finale Heimrecht hat. Das Team darf dann u.a. die Heimtrikots tragen. Das Finale findet natürlich auf neutralem Boden statt, und zwar in Madrid. Heimrecht im Finale hat der Sieger aus dem Halbfinale City/Tottenham gegen Ajax/Juventus. Champions League - Auslosung Viertelfinale 3/15/19 11:18 AM Tobias Escher Die Halbfinal-Paarungen lauten: Der Sieger aus City gegen Tottenham trifft auf den Sieger von Ajax gegen Juventus . Im zweiten Halbfinale trifft der Sieger aus United gegen Barca auf den Sieger aus Liverpool gegen Porto . Champions League - Auslosung Viertelfinale 3/15/19 11:17 AM Tobias Escher Das war kurz und schmerzlos. Jetzt wird noch ausgelost, wer im Halbfinale auf wen trifft. Champions League - Auslosung Viertelfinale 3/15/19 11:15 AM Tobias Escher Dann fehlen nur noch zwei Klubs. FC Barcelona trifft auf Manchester United. Champions League - Auslosung Viertelfinale 3/15/19 11:15 AM Tobias Escher Er kommt aus Manchester! Pep Guardiolas Manchester City trifft auf Tottenham. Champions League - Auslosung Viertelfinale 3/15/19 11:14 AM Tobias Escher Weiter geht es mit den englischen Klubs: Tottenham Hotspurs . Kommt der Gegner aus Barcelona oder Manchester? Champions League - Auslosung Viertelfinale 3/15/19 11:14 AM Tobias Escher Losglück! Liverpool muss gegen Porto ran. Champions League - Auslosung Viertelfinale 3/15/19 11:13 AM Tobias Escher Die nächste Kugel betrifft Jürgen Klopp. Der FC Liverpool wurde gezogen. Champions League - Auslosung Viertelfinale 3/15/19 11:13 AM Benjamin Knaack Und schon stimmt der "Leak" nicht mehr... Champions League - Auslosung Viertelfinale 3/15/19 11:13 AM Tobias Escher Ajax Amsterdam trifft auf Juventus . Champions League - Auslosung Viertelfinale 3/15/19 11:12 AM Tobias Escher Die erste Kugel: Ajax Amsterdam . Champions League - Auslosung Viertelfinale 3/15/19 11:10 AM Tobias Escher Der gut aussehende Fußball-Funktionär entpuppt sich recht schnell als Moderator. Für die Ziehung verantwortlich ist Uefa-Mann Giorgio Marchetti, der schon eher aussieht wie ein typischer Fußball-Funktionär. Der B-Promi, der die Kugeln zieht, ist der frühere Torwart Julio Cesar. Er darf jetzt noch ausführlich von 2010 erzählen, als er die Champions-League-Finale gewann. Seine Aussagen dürften hohe Wellen schlagen. "Jeder Spieler möchte einmal ein Champions-League-Finale spielen." Ob er sich diese Aussage gut überlegt hat? Salvatore di Nolfi / DPA Champions League - Auslosung Viertelfinale 3/15/19 11:05 AM Tobias Escher Falls Sie übrigens glauben, ich hätte einige Beiträge weiter unten den Erfolg von Chelsea im Jahr 2012 als letzten englischen Titel unterschlagen, liegen sie natürlich falsch. Chelsea gewann damals nicht die Champions League im Männerfußball, sondern im Busparken. Noch heute spricht man in Busfahrer-Kreisen ehrfürchtig davon, wie Didier in der 88. Minute vom zweiten direkt in den vierten Gang hochgeschaltet hat. Champions League - Auslosung Viertelfinale 3/15/19 11:04 AM Benjamin Knaack Es gibt übrigens wieder - wie fast jedes Mal - einen mysteriösen "Leak" zur Auslosung. Angeblich stehen die Paarungen bereits fest! https://twitter.com/FootySuperTips/status/1106488456895741952 Champions League - Auslosung Viertelfinale 3/15/19 11:02 AM Tobias Escher Die Auslosung beginnt nun. An dieser Stelle möchte ich Ihnen das Auslosungsprozedere vorstellen: Irgendein Fußball-Promi zieht eine Kugel aus einem großen Topf. Ein (überraschend gut aussehender) Funktionär im Anzug öffnet die Kugel und hält sie in die Kamera. Das Publikum jauchzt. Dann zieht der Promi eine weitere Kugel. Der Funktionär öffnet sie und hält sie in die Kamera. Das Publikum jauchzt. Und so weiter. Anders als in den vergangenen Runden gibt es keine Beschränkungen mehr, heißt: Englische Teams können auch auf englische Teams treffen. Champions League - Auslosung Viertelfinale 3/15/19 11:01 AM Tobias Escher Tumultartige Szenen aktuell im britischen Parlament. "Solange vier englische Teams in der Champions League ausgetreten sind, können wir die EU nicht verlassen!", sagt Theresa May. Jessica Taylor / AFP Champions League - Auslosung Viertelfinale 3/15/19 10:56 AM Tobias Escher Der FC Porto und Ajax Amsterdam gehen als krasse Außenseiter ins Viertelfinale. Im Rahmen der Auslosung verströmen beide Teams einen nostalgischen Charme. Wissen Sie noch damals, als Jose Mourinho mit dem FC Porto der sensationelle Triumph in der Champions League gelang? Oder noch viele Jahre früher, als Ajax Amsterdam den totalen Fußball erfand? Hach, das waren noch Zeiten! Ein direktes Duell der beiden Zwerge unter den europäischen Giga-Klubs wäre etwas für die Fußballromantiker unter uns. Vor allem, weil dann einer der beiden Kleinen tatsächlich das Halbfinale erreichen würde. So wie damals eben. Champions League - Auslosung Viertelfinale 3/15/19 10:54 AM Tobias Escher Wer gehört noch zu den Favoriten? Solch eine Aufzählung wäre nicht vollständig ohne die zwei Außerirdischen des Weltfußballs: Cristiano Ronaldo und Lionel Messi. Ronaldo drehte mit seinen drei Toren gegen Atletico eine 0:2-Niederlage aus dem Hinspiel, während Messi zwei Tore und zwei Assists gegen Lyon gelangen. Barcelona und Juventus gehören spätestens jetzt zu den Favoriten im Wettbewerb. Worauf wir uns besonders freuen würden? Ein Duell Juventus gegen Barcelona, natürlich! Champions League - Auslosung Viertelfinale 3/15/19 10:52 AM Tobias Escher Großer Gewinner der diesjährigen Champions-League-Saison ist bereits jetzt der englische Fußball. Vier der acht Viertelfinalisten kicken in der Premier League. Die Chancen, dass erstmals seit 2008 (Manchester United) wieder ein englisches Team die Champions League gewinnt, stehen hoch. Bei Buchmachern gilt Pep Guardiolas Manchester City als Topfavorit, doch auch Vorjahres-Finalist Liverpool hat gute Chancen. Außerdem noch dabei: Manchester United und Tottenham Hotspur . Und da sage noch jemand, mit Großbritannien gehe es nach dem Brexit bergab! Champions League - Auslosung Viertelfinale 3/15/19 10:50 AM Tobias Escher Sollten Sie die vergangenen zwei Tage auf einer Antarktis-Station verbracht ohne Internet und mit der ständigen Sorge, dass ein Eisbär Sie zerfleischt: Bayerns Spiel gegen Liverpool verlief ganz ähnlich. Zumindest der Teil mit der Angst davor, zerfleischt zu werden. Champions League - Auslosung Viertelfinale 3/15/19 10:46 AM Tobias Escher Sie haben es vielleicht schon mitbekommen: Alle deutschen Champions-League-Teilnehmer sind bereits ausgeschieden. Gerade das Ausscheiden der Bayern gegen den FC Liverpool sorgte für einen Aufschrei im Land. Der deutsche Fußball, was ist nur aus ihm geworden! So ein schlechtes Ergebnis erzielten die Bayern in einem europäischen Wettbewerb zuletzt im Jahr 910, als sie die Schlacht von Augsburg verloren. Damals wie heute wurden sie vom aggressiven Pressing ungarischer Reiterhorden überrollt. Champions League - Auslosung Viertelfinale 3/15/19 9:49 AM Tobias Escher Muss die Champions-League-Hymne umgedichtet werden? "Ils sont les meilleurs, Sie sind die Besten, These are the Champions, Die Meister, Die Besten, Les grandes équipes, The champions." So lautet der dreisprachige Text der ikonischen Einlaufmusik. 