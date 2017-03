Champions-League-Viertelfinale FC Bayern trifft auf Real Madrid, Dortmund auf Monaco

Der FC Bayern München trifft im Viertelfinale der Champions League auf den spanischen Top-Klub Real Madrid. Borussia Dortmund bekommt es mit AS Monaco zu tun. Das ergab die Auslosung im schweizerischen Nyon.

"Das ist ein Klassiker. Das ist das absolute Toplos, das im Topf lag. Man muss großen Respekt haben vor diesem Gegner", sagte Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge: "Das ist eine Topmannschaft, aber auf der anderen Seite auch eine hohe Motivation für unsere Mannschaft. Die Aussichten stehen 50:50."

Beide Bundesligisten treten zunächst zu Hause an. Die Hinspiele werden am 11./12. April ausgetragen, die Rückspiele finden am 18./19. April statt. In den weiteren Viertelfinalspielen treffen Atlético Madrid und Leicester City sowie Juventus Turin und der FC Barcelona aufeinander.

"Carlo wird sicherlich hochmotiviert sein"

Bayern und Real Madrid standen sich in europäischen Wettbewerben schon 22-mal gegenüber, die Partie ist ein echter Klassiker. Zuletzt verloren die Münchner das Champions-League-Halbfinale 2014 gegen die Königlichen, Trainer bei Real war damals der heutige Coach des FC Bayern: Carlo Ancelotti. "Das wird ein spezielles, aufregendes Spiel für mich", sagte der Italiener.

"Unser Trainer kennt den Gegner aus dem Effeff. Carlo (Ancelotti, d. Red.) wird sicherlich hochmotiviert sein", sagte Rummenigge und auch Bayern-Torhüter Manuel Neuer ist überzeugt: "Wir haben einen Trainer, der die Mannschaft von Real bestens kennt."

Zwischen dem BVB und dem Tabellenführer der französischen Ligue 1 gab es bislang noch keine Duelle im Europapokal. Ein leichter Gegner ist das Team nicht: Monaco hatte imAchtelfinale Manchester City mit Trainer Josep Guardiola aus dem Wettbewerb geworfen.

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke ist dennoch zufrieden. "Wir wollten in erster Linie Bayern München aus dem Weg gehen. Es wird schon sehr schwer, aber wir können nicht klagen. Insgesamt ist es ein schönes Los", sagte Watzke bei Sky Sport News HD.