In der Gruppenphase der Champions League fallen die letzten Entscheidungen. Vor dem finalen Spieltag und der Auslosung am kommenden Montag für das Achtelfinale steht bereits fest: Borussia Dortmund, Schalke 04 und Bayern München werden sicher weiter dabei sein. Auch neun weitere Teams von insgesamt 16 Teilnehmern haben sich vorzeitig für die erste Runde der K.-o.-Phase qualifiziert.

Einige Fragen sind aber noch offen. Wer sind die letzten vier Mannschaften, die ins Achtelfinale kommen? Werden der BVB und Bayern München auch Sieger in ihren Gruppen? Dann würde im Achtelfinale ein Gruppenzweiter und womöglich leichterer Gegner auf die Bundesligisten warten. Bislang stehen nur der FC Barcelona, Real Madrid und der FC Porto in ihren Gruppen als Sieger fest.

Besonders spannend ist die Konstellation in Gruppe C: Hier kämpfen die SSC Napoli, der FC Liverpool und Paris St. Germain um das Weiterkommen. Die Ausgangslage dieser und aller weiteren Gruppen im Überblick:

Gruppe A

Atlético Madrid und Borussia Dortmund sind bereits für die Achtelfinal-Runde vom 12. Februar bis 13. März qualifiziert. Für die beiden Teams geht es aber noch um den Gruppensieg. Gewinnt Atlético in Brügge, sind die Spanier sicher Erster, sollte das Team unentschieden spielen oder verlieren und Dortmund zeitgleich in Monaco gewinnen, würde der BVB als Gruppensieger die K.-o.-Phase erreichen.

Dass für Lucien Favre eher die Herbstmeisterschaft in der Bundesliga Priorität hat, zeigt seine Personalplanung vor dem Spiel am Dienstag (21 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: Dazn): Die angeschlagenen Marco Reus, Axel Witsel und Jadon Sancho werden geschont und fehlen in Monaco.

Gruppe A Team Tore Punkte Atlético* 9:6 12 BVB 8:2 10 Brügge 6:5 5 Monaco 2:12 1 Der BVB hat den direkten Vergleich gegen Atlético gewonnen.

*gefettete Teams sind bereits für das Achtelfinale qualifiziert.

Gruppe B

Mehr Spannung gibt es in Gruppe B. Der FC Barcelona ist zwar sicher Erster, aber Tottenham und Inter (beide punktgleich) kämpfen im Fernduell noch um den zweiten Platz. Die bessere Ausgangslage hat Inter dank des Heimspiels gegen das bereits sicher ausgeschiedene Eindhoven, während die Spurs nach Barcelona müssen. Für die Engländer spricht, dass sie zumindest den direkten Vergleich gegen Inter gewonnen haben, der bei Punktgleichheit vor dem Torverhältnis über das Weiterkommen entscheidet.

Gruppe B Team Tore Punkte FC Barcelona 13:4 13 Tottenham 8:9 7 Inter 5:6 7 PSV 5:12 1 Tottenham hat den direkten Vergleich gegen Inter gewonnen.

Gruppe C

Napoli, PSG oder der FC Liverpool und damit Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel oder Jürgen Klopp: In der Gruppe C steht noch kein Achtelfinalist fest; und eine Prognose, wer es wird, ist schwierig. Paris muss in Belgrad antreten, der Gegner hat keines seiner beiden Heimspiele verloren (0:0 gegen Napoli, 2:0 gegen Liverpool). Napoli muss zum FC Liverpool, das zu Hause in der Champions League (zwei Siege) und auch in sieben Premier-League-Partien (sechs Siege, ein Remis) noch ungeschlagen ist.

Wie kompliziert die Ausgangslage ist, verdeutlich ein Szenario: Sollte Paris in Belgrad unentschieden spielen und Liverpool die SSC Napoli besiegen, stünden alle drei Teams bei neun Punkten. Dann wird in einem komplizierten Dreiervergleich zwischen diesen Teams ermittelt, wer weiterkommt. Die besten Chancen auf das Achtelfinale hätten in diesem Fall Liverpool und PSG.

Übrigens: Sollten Liverpool in der Gruppe C und Tottenham in der Gruppe B ausscheiden, wäre die Premier League erstmals seit sechs Jahren nur mit zwei Mannschaften im Achtelfinale vertreten.

Gruppe C Team Tore Punkte Napoli 7:4 9 PSG 13:8 8 Liverpool 8:7 6 Belgrad 4:13 4 PSG hat den direkten Vergleich gegen Liverpool gewonnen.

Neapel hat den direkten Vergleich gegen PSG gewonnen.

Gruppe D

Schalke erreicht als Zweiter das Achtelfinale, der FC Porto als Sieger - in der Gruppe D sind die wichtigsten Entscheidungen bereits gefallen. Die weiteren Gruppenmitglieder Lokomotive Moskau (tritt bei Schalke an) und Galatasaray (empfängt Porto) hoffen noch auf den dritten Platz und den Einzug in die Zwischenrunde der Europa League.

Gruppe D Team Tore Punkte FC Porto 12:4 13 FC Schalke 5:4 8 Galatasaray 3:5 4 Lokomotive 4:11 3 Galatasaray hat den direkten Vergleich gegen Lokomotive gewonnen.

Gruppe E

In dieser Gruppe geht es nur noch um eine Frage: Wird Bayern München oder Ajax Amsterdam Gruppensieger? Die Entscheidung fällt im direkten Duell am Mittwoch (21 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: Dazn), dem FC Bayern würde bereits ein Remis bei Ajax reichen. Benfica ist sicher Dritter und damit in der Europa League - für AEK ist die Europapokalsaison mit dem abschließenden Gruppenspiel gegen Lissabon vorbei.

Gruppe E Team Tore Punkte Bayern München 12:2 13 Ajax 8:2 11 Benfica 5:11 4 AEK 2:12 0

Gruppe F

Manchester City ist sicher im Achtelfinale - könnte bei einer Niederlage gegen Hoffenheim und einem Lyon-Sieg bei Schachtjor aber noch von den Franzosen überholt werden und auf den zweiten Tabellenplatz abrutschen. Lyon verpasst das Achtelfinale nur, wenn das Team in der Ukraine verliert.

Und was ist mit Hoffenheim? Die Mannschaft von Julian Nagelsmann darf noch auf die Europa League hoffen, müsste dafür aber bei City gewinnen und auf einen Sieg der Franzosen bei Schachtjor hoffen.

Gruppe F Team Tore Punkte Manchester City 14:5 10 Olympique Lyon 11:10 7 Schachtjor 7:15 5 Hoffenheim 10:12 3 Lyon hat den direkten Vergleich gegen City gewonnen.

Schachtjor hat den direkten Vergleich gegen Hoffenheim gewonnen.

Gruppe G

Weil Real den direkten Vergleich gegen die Roma deutlich gewonnen hat, steht der Titelverteidiger der Königsklasse bereits als Gruppensieger fest, die Roma kommt als Zweiter ins Achtelfinale. Viktoria Pilsen und ZSKA (beide punktgleich) hoffen auf den dritten Platz. Moskau müsste dafür in Madrid punkten, das Hinspiel gegen Real hatten die Russen sogar gewonnen.

Gruppe G Team Tore Punkte Real Madrid 12:2 12 AS Roma 10:6 9 Pilsen 5:15 4 ZSKA 5:9 4 Real hat den direkten Vergleich gegen die Roma gewonnen.

Pilsen hat den direkten Vergleich gegen ZSKA gewonnen.

Gruppe H

Juventus und Manchester United sind fürs Achtelfinale bereits qualifiziert, der FC Valencia wird über den dritten Platz die Europa League erreichen - in dieser Gruppe geht es allein um die Frage nach dem Gruppensieger. Juventus hat als aktueller Erster mit zwei Punkten vor United die beste Ausgangslage, zudem treffen die Italiener auf die Young Boys - den schwächsten Gegner.