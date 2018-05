Die Szene der Partie: Sekunden nach Wiederanpfiff spielte Corentin Tolisso einen Rückpass, der seinen Torhüter Sven Ulreich in Turbulenzen stürzte. Erst wollte er den Ball vor dem nahenden Karim Benzema aufnehmen, entschied sich dann aber wegen eines drohenden Freistoßes dagegen. Für die Abwehr mit dem Fuß war es da aber auch schon zu spät, und so rollte der Ball in bester Slapstick-Manier am Unglücksraben vorbei. Benzema sagte Danke und schob nach 22 Sekunden in Halbzeit zwei ein.

Das Ergebnis: Real Madrid und Bayern München trennen sich 2:2 (1:1). Durch den 2:1-Auswärtserfolg im Hinspiel ziehen die Spanier ins Finale der Champions League ein. Hier geht es zur Meldung.

Der Aufreger der Partie: "Wir sind beschissen worden", zürnte Karl-Heinz Rummenigge nach dem Halbfinal-Aus in Madrid vor einem Jahr über die Entscheidungen des Unparteiischen. Der Puls der Münchner Verantwortlichen schnellte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte erneut in gefährliche Höhen. Bei einer Flanke von Joshua Kimmich gelangte der Ball an den Unterarm von Real-Verteidiger Marcelo. Diese Aktion hätte einen Strafstoß nach sich ziehen können, nach Ansicht der Bayern sogar müssen. Schiedsrichter Cüneyt Çakr entschied jedoch auf Weiterspielen.

Personalfragen: Jupp Heynckes konnte auf David Alaba zurückgreifen, der auf der Linksverteidigerposition Rafinha ersetze. Überraschend spielte auch Tolisso für Javi Martínez, Thiago bekleidete die alleinige Sechserposition. Auf der Gegenseite ließ Zinédine Zidane Lucas Vázquez für den verletzten Daniel Carvajal hinten rechts verteidigen. Der gelernte Offensivmann hatte große Probleme auf seiner Seite gegen Franck Ribéry und Alaba, so dass Luka Modric seinem Teamkollegen immer häufiger zur Hilfe eilen musste. Mit Kimmich brachte der Rechtsverteidiger auf der gegenüberliegenden Seite die Gäste 1:0 in Führung, ermöglichte aber durch sein passives Verhalten die Flanke von Marcelo, die zum Ausgleich durch Benzema führte.

Die erste Hälfte: Die Bayern gingen mit dem Bewusstsein ins Spiel, mindestens zwei Tore erzielen zu müssen. So traten sie auch auf. Der Führungstreffer von Kimmich war trotz der kurzen Spielzeit von nur drei Minuten bereits folgerichtig. Dem Ausgleichstreffer von Benzema (11. Minute) folgte ein rasantes Auf und Ab mit Chancen auf beiden Seiten. Die größte Gelegenheit vergab James, der in der 33. Minute nach einer Angriffsaktion über Mats Hummels, Robert Lewandowski und Thomas Müller aus kurzer Distanz das 2:1 verpasste. Die Bayern nutzten immer wieder die Schwäche Reals in den Halbräumen aus, für den entscheidenden zweiten Treffer fehlte allerdings erneut die letzte Konsequenz im Abschluss.

Die zweite Hälfte: Nach dem frühen zweiten Tor nahm die Partie erneut Tempo auf und bot Unterhaltung pur: Alaba zwang Keylor Navas mit einem Fernschuss zu einer starken Parade (51.), dann verfehlte Cristiano Ronaldo in der 54. Minute das Bayern-Gehäuse gleich zweimal, bevor Niklas Süle nach einer Stunde das 2:2 vergab. Drei Minuten später war es dann soweit: James scheiterte nach Süle-Flanke erst an einem Abwehrbein, im zweiten Anlauf überwand er Navas im Tor der Madrilenen. Tolisso (74.), James (75.), Müller (79.), Hummels (90.+2) und erneut Müller (90.+5) vergaben weitere gute Möglichkeiten für die Gäste.

Vom "Depp" zum Held in sechs Tagen: Nach dem Hinspiel ergoss sich noch Hohn und Spott über Reals Torhüter Navas, der beim Führungstreffer von Kimmich schlecht aussah. Im Rückspiel war er der überragende Mann auf Seiten der Gastgeber. Vor allem beim abgefälschten Schuss von Alaba in der 51. Minute zeigte der 31-Jährige seine ganze Klasse.

Leben und Tod: Etwas kryptisch hatte Rummenigge in der vergangenen Woche aufgefordert, "den Heldentod zu leben". Derart befeuert standen am Ende 22:9 Torschüsse für die Bayern zu Buche. Zum Finale nach Kiew wird allerdings Real reisen, das von zwei bösen Bayern-Patzern durch Rafinha und Ulreich in Hin- und Rückspiel profitierte. Zu viele auf diesem Niveau, wie auch Bayern-Coach Heynckes nach dem Schlusspfiff nüchtern konstatierte.

Real Madrid - Bayern München 2:2 (1:1)

0:1 Kimmich (3.)

1:1 Benzema (11.)

2:1 Benzema (46.)

2:2 James (63.)

Real: Navas - Marcelo, Ramos, Varane, Vázquez - Asensio (88. Nacho), Kroos, Kovacic (72. Casemiro), Modric - Ronaldo, Benzema (72. Bale)

Bayern: Ulreich - Alaba, Hummels, Süle, Kimmich - Thiago - Ribéry, James (83. Martínez), Tolisso (75. Wagner), Müller - Lewandowski

Schiedsrichter: Cüneyt Çakir

Gelbe Karten: Modric, Vázquez, Varane, Casemiro / -

Zuschauer: 81.000