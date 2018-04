Dzeko traf mit dem ersten Torschuss der Gastgeber. In der Folge verdiente sich die Roma die Führung und hätte sie sogar noch ausbauen können, doch Dzekos Sturmpartner Schick scheiterte entweder an sich selbst oder an ter Stegen. Bis zur Pause brachten es die Gastgeber auf zehn Abschlüsse - so oft hatte in dieser Champions-League-Saison kein anderes Team aufs Barça-Tor geschossen.