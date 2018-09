Für Schnellstarter. Hier geht's direkt zum Quiz: Klicken Sie sich durch.

Knapp vier Monate ist es her, da stemmten die Spieler von Real Madrid die Champions-League-Trophäe in den Nachthimmel von Kiew. Die Szenen nach dem Finale gegen den FC Liverpool muteten zuweilen schon fast verhalten an, hatte der Klub den Pokal doch bereits zum dritten Mal in Folge gewonnen. Ein Rekord im Wettbewerb - aber auch nur einer von vielen.

Seit der Saison 1992/1993 gibt es die Champions League als Nachfolgewettbewerb des Europapokals der Landesmeister. Seit gut 26 Jahren wird nicht nur im Jahresrhythmus ein Pokal ausgespielt, es werden auch zahlreiche Geschichten geschrieben und Rekorde aufgestellt.

Was wissen Sie über die Champions League? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz!