PSG-Sieg gegen Barcelona Massaker am Valentinstag

Die Ausgangslage: Es war das zehnte Duell zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Barcelona. Nur einmal war es den Franzosen bisher gelungen, Barcelona aus einem Europapokal zu werfen, und das war schon 22 Jahre her. Die Katalanen reisten als Titelfavorit in den Prinzenpark.

Das Ergebnis: 4:0 (2:0). Vier. Zu null. Hier geht es zum Spielbericht.

Die Startaufstellungen:

Paris Saint-Germain: Trapp - Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa - Verratti, Rabiot, Matuidi - di María, Cavani, Draxler

Barcelona: ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba - André Gomes, Busquets, Iniesta - Messi, Suárez, Neymar.

Die erste Hälfte: PSG begann sehr dominant und erspielte sich in den ersten 20 Minuten viele Chancen. Die 1:0-Führung durch einen Freistoß von Ángel di María war folgerichtig. Dann zog Paris sich zurück und konterte eher. Aber auch das blieb sehr gefährlich. Julian Draxler erhöhte auf 2:0, nachdem er selbst den Ball gegen Lionel Messi gewonnen hatte.

Who are these guys wearing Barcelona shirts? — Grant Wahl (@GrantWahl) February 14, 2017

Schwächste Barcelona-Halbzeit des 21. Jahrhunderts: Wie überlegen war PSG in der ersten Hälfte? Die Gastgeber brachten acht Schüsse aufs Tor von Marc-André ter Stegen, davon sechs aus dem Strafraum. Barcelona gelang das in 90 Minuten nur einmal. Wie sagt der Sportreporter? "Auch in der Höhe verdient".

Opta Alle Pariser Torschüsse. In der ersten Halbzeit...

Die zweite Hälfte: PSG war nicht mehr so dominant, zeigte aber teilweise brillanten Umschaltfußball. Barcelona war immer noch nicht im Spiel und bekam vor allem im Mittelfeld keinen Fuß auf den Boden. Selten in seiner Karriere war Andrés Iniesta so wirkungslos wie heute. Das 3:0 erzielte erneut Di María, aber sensationell war in der Entstehung vor allem, wie Adrien Rabiot das Angriffspressing ins Leere laufen ließ. Edinson Cavani stellte den 4:0-Endstand her.

Imágenes exclusivas de la defensa del Barca. #psgbarca pic.twitter.com/iOVZS1HS8O — Presidente Ralph (@ofdachurch) February 14, 2017

Ist das Draxler? Julian Draxler? Dass Draxler nach seinem Wechsel aus Wolfsburg nach Paris aufblüht, ist vielleicht nicht überraschend. Die Lebensqualität an der Seine wird von vielen Menschen höher bewertet als die am Mittellandkanal. Der Treffer zum 2:0 war bereits Draxlers fünftes Tor für PSG - nach zuvor null für Wolfsburg in der Hinrunde. Aber nicht nur das: Draxler holte den Freistoß vor dem 1:0 heraus, eroberte selbst den Ball vor seinem 2:0 und war am perfekten Konter vor dem 3:0 beteiligt. Sieht so aus, als habe er gerade den entscheidenden Wechsel in seiner Karriere vollzogen.

For all PSG's brilliance tonight, I've never seen Barça play as poorly. And I've never seen Messi play as badly. Ever. — Gary Lineker (@GaryLineker) February 14, 2017

Die Lage ist ernst, aber auch hoffnungslos: Noch nie hat eine Mannschaft im Europapokal eine 0:4-Hinspielniederlage noch umgedreht. Noch nie. Außerdem hat der FC Barcelona noch nie höher verloren. Das erste Achtelfinalaus seit zehn Jahren droht. Zuletzt hatte der Verein in der Saison 2006/2007 das Viertelfinale verpasst - damals noch unter Frank Rijkaard gegen Liverpool. Ist es das Ende einer Ära? Zumindest könnte es das Ende der Ära Luis Enrique sein. Der Coach fand keine Antwort auf das bewegliche Mittelfeldspiel von Blaise Matuidi, Marco Verratti und Rabiot, alle drei spielten großartig. Barcelona spielte fast keine Torchancen heraus. Da nützen dann auch Neymar, Lionel Messi und Luis Suárez nichts.