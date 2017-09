Leipzigs Champions-League-Premiere Reifeprüfung bestanden

Die Reifeprüfung: Ein Jahr lang hatte Leipzig fast die ganze Bundesliga mit ihrem Tempofußball überrannt, am Ende reichte es für Platz zwei und die direkte Qualifikation für die Champions League. Nun fragten sich alle, ob RB seine Spielweise auch in der Königsklasse durchziehen könne, gegen die großen Gegner. Immerhin spielte der Verein noch vor acht Jahren in der Oberliga, vor zwei Jahren in der zweiten Liga. Im ersten Spiel ging es direkt gegen den vermeintlich stärksten Gruppengegner: AS Monaco.

Das Ergebnis: Ganz so spektakulär spielte RB nicht. 1:1 (1:1) - hier geht's zum Spielbericht.

Das erste Mal: Nicht nur der Verein und die RB-Fußballgruppe debütierten gegen Monaco in der Champions League, ebenfalls zehn Spieler der Startelf. Auch sonst überall Premieren: die erste Gelbe Karte eines Leipzigers (Diego Demmo), das erste Torschüsschen (Timo Werner), die erste Ecke (Emil Forsberg) oder das erste Tor (auch Forsberg) - viel Stoff für die Klubarchivare.

Die Erfahrenen: Mit gerade mal sechs Einsätzen in Europas höchster Spielklasse war Forsberg schon der erfahrenste Akteur der Leipziger Startelf. Vor drei Jahren hatte er mit Malmö FF fünfmal verloren und einmal gewonnen. Gegen Monaco bemühte sich Forsberg, diese persönliche Statistik aufzubessern: Bei Standards übernahm er die Verantwortung, vor dem Führungstreffer rannte er links über das halbe Spielfeld und schloss zielstrebig ins kurze Eck ab. Nach 63 Minuten kam mit Kevin Kampl ein noch Erfahrenerer für ihn aufs Feld (13 Champions-League-Einsätze für Leverkusen und Dortmund).

Die verschobene Premiere: Zweimal war Naby Keita bereits mit RB Salzburg in der Qualifikation gescheitert. Jetzt ist er dabei - muss aber noch warten. Muskuläre Probleme machten ihn zum Maskottchen auf der Bank.

Die erste Hälfte: Die Leipziger begannen von Beginn an erstaunlich souverän, übernahmen die Initiative, hatten mehr Ballbesitz (60 Prozent) und bessere Passquoten (75 Prozent) als Monaco (62 Prozent). Die Monegassen verdichteten vor ihrem Sechzehner jedoch geschickt die Räume, stellten zwei enge Viererketten und hielten die Abstände. Leipzig konnte nur wenig Tempo aufnehmen, die letzten Pässe versandeten oft. Auf beiden Seiten gab es kaum klare Chancen. Ausgerechnet der Führungstreffer von Forsberg (33. Minute) sorgte für Unordnung im Leipziger Spiel und den direkten Gegentreffer von Youri Tielemans (35. Minute).

Die zweite Hälfte: Nach Wiederanpfiff übernahm zunächst Monaco das Kommando, ohne für große Gefahr zu sorgen. Nach zehn Minuten ähnelte die Partie aber wieder Hälfte eins. Beide Mannschaften vermieden, volles Risiko zu gehen. Werner schoss knapp am Tor vorbei (52.), Diego Benaglio hielt Jean-Kevin Augustins Schuss aus spitzem Winkel (82.) - das waren schon die größten Aufreger. Kurz vor Abpfiff brachte sich Leipzig selbst noch mal in Bedrängnis, als das Team den Ball nicht aus dem eigenen Strafraum herausbekam.

Das Duell der Torjäger: Falcao (sieben Tore in sechs Saisonspielen) und Werner (vier Tore in vier Saisonspielen) standen unter besonderer Beobachtung. Doch außer den herausragenden Trefferquoten verbindet die beiden Stürmer nicht viel. Falcao lauert gern, Werner läuft viel. So auch diesmal: Falcao trat nur einmal in Erscheinung, als er am Fünfmeterraum eine Flanke knapp verpasste (18.). Werner eroberte Bälle in der eigenen Gefahrenzone, kam zu Abschlüssen (12., 24., 52.) und stieß immer wieder in die freien Räume und forderte Bälle. Allerdings lief er mehrfach in Abseits und wirkte bei seinen Möglichkeiten nicht ganz zielsicher. Es war nicht der Tag der Torjäger.

Die nächste Reifeprüfung: Leipzigs erster Europapokalabend war kein Spektakel, kein Torschussfestival. Stattdessen zeigte RB eine abgeklärte Leistung, stand defensiv sicher und hätte mit etwas Glück auch drei Punkte mitnehmen können. Das Team hat gezeigt, dass es sich anpassen kann und bereit für größere Namen in Europa ist. Die nächste Reifeprüfung folgt in zwei Wochen in Istanbulbei Besiktas. Dort muss RB offensiv mehr Lösungen finden - dann sieht es gut aus für weitere Europapokalabende, sogar für welche in der K.-o.-Runde.



RB Leipzig - AS Monaco (1:1)

1:0 Forsberg (33.)

1:1 Tielemans (34.)

RB Leipzig: Gulacsi - Halstenberg, Upamecano, Orban, Klostermann - Forsberg (63. Kampl), Ilsanker, Demme, Sabitzer - Werner, Poulsen (80. Augustin)

AS Monaco: Benaglio - Jorge, Jemerson, Glik, Touré - Fabinho, Joao Moutinho - Diakhaby (73. Baldé), Tielemans, Sidibé (84. Ghezzal) - Falcao (89. Carrillo)

Zuschauer: 40.068

Schiedsrichter: Oliver (England)

Gelbe Karten: Demme, Halstenberg / Tielemans, Sidibé, Jemerson