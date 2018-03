Champions-League-Analyse Wie Tottenham das Viertelfinale verspielte

Folgerichtig ging Tottenham in Führung. In der 39. Minute war es so weit. Nach einer gelungenen Kombination über Kane, Eriksen und Alli landete der Ball bei Kieran Trippier, der mit einem flachen Anspiel von rechts den am zweiten Pfosten lauernden Son bediente. Der Koreaner traf den Ball zwar nicht richtig, brachte ihn so aber zwischen Giorgio Chiellini und Gianluigi Buffon im Tor unter.