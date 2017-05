Sieg im Entscheidungsspiel Huddersfield steigt in die Premier League auf

Christopher Schindler hat Huddersfield Town nach 45 Jahren Abstinenz zurück in die erste englische Spielklasse geschossen. Der deutsche Abwehrspieler verwandelte den fünften Strafstoß im entscheidenden Aufstiegsspiel der Championship Playoffs gegen Reading FC zum 4:3. In den 120 Minuten zuvor war kein Tor gefallen.

Nach einem Fehlschuss des ehemaligen Dresdners Michael Hefele war Reading im Elfmeterschießen zunächst im Vorteil. Doch Liam Moore und der eingewechselte Jordan Obita scheiterten anschließend mit ihren Elfmetern. Damit steht Huddersfield nach dem dramatischen Ausgang als dritter und letzter Aufsteiger fest. Newcastle United und Brighton & Hove Albion waren als Tabellenerster und Zweiter der Championship bereits direkt in die Premier League aufgestiegen.

Sieg im 300-Millionen-Pfund-Spiel

Im Halbfinale hatte Reading den FC Fulham besiegt, Huddersfield setzte sich im Elfmeterschießen gegen Sheffield Wednesday durch. Nun fehlte beiden nur noch ein Sieg zur Rückkehr in die Premier League. Die Bedeutung des Spiels war für beide Mannschaften enorm: Englische Medien bezeichneten das Spiel als "richest game in football". Dem Gewinner winken knapp 300 Millionen Pfund, sollte der Verein die erste Saison in der Premier League überstehen.

Bei Huddersfield standen mit den Innenverteidigern Christopher Schindler und Michael Hefele sowie Chris Löwe und Elias Kachunga vier deutsche Spieler in der Startelf. Winterverpflichtung Collin Quaner (kam von Union Berlin) saß zunächst nur auf der Bank. Beide Mannschaften und die knapp 90.000 Zuschauer im nicht ganz ausverkauften Wembley-Stadion erinnerten vor dem Anpfiff mit einer Schweigeminute an die Opfer des Anschlags in Manchester in der vergangenen Woche.

An impeccable silence before the #PlayOffFinal for the victims of the terror attack in Manchester https://t.co/Mng2o0LwNB #WeStandTogether pic.twitter.com/F6no34lSfA — Match of the Day (@BBCMOTD) 29. Mai 2017

Bereits nach zehn Minuten hätte Huddersfield in Führung gehen müssen. Nach einer scharfen Hereingabe von Elias Kachunga schaffte es Chelsea-Leihgabe Isaiah Brown allerdings nicht, den Ball freistehend aus zwei Metern im Tor unterzubringen. Im direkten Gegenzug setzte Lewis Grabban das erste Ausrufezeichen für Reading, doch sein Fernschuss ging einen knappen Meter am Tor vorbei. Davon abgesehen war Huddersfield in der Anfangsphase das deutlich aktivere Team.

Mitte der ersten Halbzeit verflachte die Begegnung und Reading übernahm die Kontrolle. Große Chancen erspielten sich beide Teams bis zur Pause nicht mehr. Auch nach Wiederanpfiff war beiden Mannschaften die Bedeutung der Partie mehr und mehr anzumerken, keiner wollte ein zu großes Risiko eingehen.

In der 66. Minute wechselte Wagner den gelb vorbelasteten Kachunga aus und brachte - wie schon im Halbfinale - Collin Quaner ins Spiel. Doch der Stürmer fiel zunächst nur auf, als er dem besser positionierten Nahki Wells einen Torschuss wegnahm und den Ball verstolperte. Es war sinnbildlich für die Offensivaktionen in der zweiten Hälfte. Auch in der siebenminütigen Nachspielzeit passierte nichts mehr. Es ging in die Verlängerung.

Dort schienen beide Mannschaften nach einer langen Saison mit über 40 Ligaspielen in den Beinen nicht mehr die Kraft für den entscheidenden Punch zu haben. Nahki Wells hatte in der 117. Minute noch die große Chance, Huddersfield in Führung zu bringen, sein Schuss aus zwölf Metern verfehlte das Tor aber. Schiedsrichter Neil Swarbrick erlöste beide nach 120 Minuten mit dem Schlusspfiff. Kaum ein Zuschauer mochte noch hinsehen, als im Elfmeterschießen die Entscheidung im Millionen-Spiel fiel.