Dritte Liga Chemnitzer FC beantragt Insolvenz

Der Drittligist Chemnitzer FC hat einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Wie der Klub in einer Stellungnahme an die Mitglieder, Sponsoren, Förderer und Fans bekannt gegeben hat, habe der Verein Verbindlichkeiten aufgebaut, "die vom Vereinsvermögen nicht gedeckt sind". Der Etat weise eine "erhebliche Unterdeckung" auf. "Eine Beseitigung des Insolvenzantragsgrundes der Überschuldung infolge positiver Fortführungsprognose ist aufgrund der weiteren sportlichen und wirtschaftlichen Entwicklung des Vereins nicht mehr möglich", hieß es in der Stellungnahme weiter.

Der DDR-Meister von 1967 hätte auch mit einem kurzfristigen Darlehen nicht die notwendige Liquidität garantieren können, um die laufende Saison zu Ende spielen zu können. Nach Rot-Weiß Erfurt ereilt die dritte Liga damit schon der zweite Insolvenzantrag. Sportlich hatte die Mannschaft von Trainer David Bergner am vergangenen Spieltag mit einem 5:0-Sieg in Erfurt noch Hoffnung auf den Klassenerhalt verbreitet.

Wird dem Antrag der Chemnitzer entsprochen, werden vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) nach entsprechender Rechtsordnung neun Punkte abgezogen. Damit ist der Abstiegskampf in der dritten Liga praktisch entschieden. Erfurt und Chemnitz steigen wegen der Punktabzüge mindestens in die Regionalliga ab und auch die Reserve von Werder Bremen ist bei einem Rückstand von 13 Punkten und noch fünf zu spielenden Partien kaum noch zu retten. Wie es für Erfurt und Chemnitz konkret weitergeht, steht noch nicht fest.