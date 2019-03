Der Chemnitzer FC hat nach der umstrittenen Trauerbekundung für einen verstorbenen ehemaligen rechtsextremen Fan Strafanzeige gestellt. Das teilte der Fußball-Regionalligist mit. Die Anzeige richtet sich "gegen Unbekannt wegen aller in Betracht kommenden Delikte". Der Verein sicherte den Ermittlungsbehörden vollständige Unterstützung zu.

Vor der Partie am Samstag gegen die VSG Altglienicke (4:4) hatte es eine Trauerbekundung für den gestorbenen Thomas Haller gegeben. Dabei wurde auf einer Video-Leinwand dessen Porträt eingeblendet, zudem wurde eine Art Schweigeminute abgehalten, ein schwarzes Kreuz und ein Transparent waren ausgerollt worden, wie TV-Bilder zeigten. Zudem hatten schwarz gekleidete Fans in der Südkurve eine Pyro-Show in Rot und Weiß gezündet.

Klaus Siemon, Insolvenzverwalter des Chemnitzer FC, sagte, dass der Ablauf der Partie soweit vom Standard abgewichen war, "dass es zu klären gilt, wie dies geschehen konnte". Der Abweichung vom normalen Prozedere sollen möglicherweise strafbare Handlungen vorausgegangen sein, sagte Siemon.

"Nach Aussagen der zuständigen Mitarbeiter drohten 'massive Ausschreitungen'", teilte Siemon mit. "Dieser Umstand begründet zumindest den Anfangsverdacht für eine schwerwiegende Nötigung, der von den zuständigen Ermittlungsbehörden aufzuklären ist. In der Sache ist damit ein schwerer Landfriedensbruch gemäß Paragraph 125 StGB angedroht worden, was für die Verantwortlichen des CFC nicht hinnehmbar ist", sagte Simon.

Teile der Choreografie waren vom Verein organisiert

Zunächst hatte der Klub das Gedenken im Stadion verteidigt. "Das Bedürfnis der Menschen nach gemeinsamer Trauer gilt es für uns zu respektieren", hieß es in einer früheren Mitteilung. Die Gedenk-Choreografie wurde zudem vom Stadionsprecher des FC Chemnitz moderiert. Vor dem Spiel war auf der Videotafel des Stadions auch ein Porträt von Haller eingeblendet worden.

Für weitere Empörung sorgte, dass der CFC-Spieler Daniel Frahn nach einem Tor ein T-Shirt mit der Aufschrift "Support your local Hools" ("Unterstützt eure örtlichen Hooligans") hochhielt. Dieses T-Shirt war ihm von einem Mitglied des Vereins gereicht worden. Von Frahns Jubelaktion, der sein Tor mit dem fragwürdigen T-Shirt-Spruch bejubelt hatte, distanzierte sich die Vereinsführung hingegen.

Der Angreifer entschuldigte sich später und sagte, er habe Haller gekannt, ihm gegenüber sei dieser aber nie politisch aufgetreten. "Ich bin weit davon entfernt, sein Gedankengut zu teilen." Die wichtigsten Fragen und Antworten zu den Vorfällen beantworten wir hier.

Am Tag nach den Vorkommnissen hatte der Kaufmännische Geschäftsführer Thomas Uhlig mit sofortiger Wirkung alle Ämter niedergelegt. Er habe in seiner Funktion die Verantwortung für die Spieltage des CFC und dessen Begleiterscheinungen, hatte er in einer Mitteilung gesagt.