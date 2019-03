Sein Jubel mit einem Hooligan-Shirt hat für Stürmer Daniel Frahn vom Fußball-Drittligisten Chemnitzer FC Konsequenzen. Der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) sperrte Frahn "im Wege einer einstweiligen Verfügung mit sofortiger Wirkung bis zur Entscheidung des NOFV-Sportgerichtes in der Hauptsache", teilte der NOFV mit.

Die Sperre gelte bis zur Entscheidung des NOFV-Sportgerichtes. Einen Termin hierfür nannte der Verband bisher nicht. Damit fehlt der Top-Torjäger seinem Klub mindestens im Auswärtsspiel beim BFC Dynamo am Mittwoch.

Der 31-Jährige hatte beim Heimspiel gegen VSG Altglienicke, bei dem es vor Anpfiff eine Trauerbekundung für den verstorbenen Neonazi Thomas Haller gab, nach seinem Treffer ein T-Shirt mit der Aufschrift "Support your local Hools" (unterstütze deine lokalen Hooligans) hochgehalten.

Der CFC hatte Frahn in der Folge bereits mit einer Geldstrafe belegt, Frahn entschuldigte sich später in den sozialen Netzwerken. "Mir war auch nicht bewusst, dass dieses Shirt so tief in der Neo-Nazi-Szene verankert ist", schrieb der Mittelstürmer. Dafür wolle er sich aufrichtig und ehrlich entschuldigen. "Als allererstes möchte ich klarstellen, dass ich kein Sympathisant eines Neonazis bin! Auch teile ich diese politische Einstellung nicht und trage auch keine rechten Gedanken in mir."