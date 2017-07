+++ Fußball-Transferticker +++ Chicharito bereits mit West Ham United einig?

+++ ACHTUNG, GERÜCHT +++

Chicharito vor Rückkehr in die Premier League?

Stürmer Javier "Chicharito" Hernandez von Bayer Leverkusen steht offenbar vor einem Wechsel in die englische Premier League zu West Ham United. Laut Berichten der spanischen Sportzeitung "Marca" und "Sky Sports UK" hat sich der Mexikaner bereits mit den Londonern geeinigt. Es fehle aber noch eine Übereinkunft zwischen den beiden Klubs. Die "Hammers" sollen angeblich bereit sein, eine Ablöse von 15 Millionen Euro für den Angreifer zu zahlen.

Für Chicharito wäre es eine Rückkehr in die Premier League: Bereits zwischen 2010 und 2014 hatte der 29-Jährige für Rekordmeister Manchester United gespielt. 2015 wechselte Hernandez nach Leverkusen, wo ihm 39 Pflichtspieltore in 76 Partien gelangen. Sein Vertrag bei Bayer läuft 2018 aus. (chh/sid)

Der russische Meister angeblich mit Interesse an Max Kruse

Werder Bremen muss um den Verbleib seines Top-Torjägers Max Kruse bangen. Die "Bild"-Zeitung berichtet, der russische Meister Spartak Moskau wolle den 29 Jahre alten Angreifer verpflichten. Kruses Vertrag bei Werder läuft noch bis 2019, der Stürmer soll aber eine Ausstiegsklausel (15 Millionen Euro Ablöse) besitzen. In der Vorsaison war Kruse mit 15 Toren in 23 Spielen stark am Bremer Aufschwung in der Rückrunde beteiligt. (chh/sid)

