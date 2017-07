S04-Manager Heidel "Tuchel zu Schalke - das wäre eskaliert"

SPIEGEL ONLINE: Herr Heidel, Sie starten mit einem 31-jährigen Trainer mit der Erfahrung von gerade einmal elf Zweitligaspielen in die Saison. Wie kommen sie zu der Überzeugung, dass Domenico Tedesco den FC Schalke 04 wieder in die Spur bringt?

Christian Heidel: Ich habe ein Faible für Trainer, die diesen Trainerberuf von der Pike auf gelernt haben und dabei nicht unbedingt auf 300 Bundesligaspielen aufbauen können. Es gab ja diesen kleinen Disput mit Peter Neururer. Der fragt: "Wie kann man denn den nehmen? Der hat doch überhaupt keinen Arbeitsnachweis!" Ich glaube, es wird komplett unterschätzt, wie diese jungen Trainer in den Nachwuchsleistungszentren ausgebildet werden, von der U12 bis zur U19 - und zwar zusätzlich zu dieser einjährigen Fußballlehrerausbildung. Das kann man niemals in einem einjährigen Trainerlehrgang aufholen.

Getty Images Christian Heidel, Jahrgang 1963, managte 24 Jahre lang den 1. FSV Mainz 05 und etablierte den Klub aus seiner Heimatstadt in der Fußball-Bundesliga. Ein gutes Auge für Trainertalente hatte er schon dort: Jürgen Klopp und Thomas Tuchel bekamen unter ihm ihre ersten Chancen im Profibereich. Im Sommer 2016 wechselte Heidel als Sportvorstand zum FC Schalke 04 - die Premierensaison in Gelsenkirchen endete mit einem zehnten Platz aber enttäuschend.

SPIEGEL ONLINE: Wird Erfahrung in Ihren Augen überschätzt?

Heidel: Ehemalige Spieler neigen zu dem Gedanken, dass sie eigentlich alles über das Spiel wissen. Die jungen Trainer sind oft innovativer, arbeiten mit den besten und neusten Möglichkeiten. Wenn Sie sich mit Domenico zusammensetzen, dann kann er Ihnen zwei Stunden den Nutzen der Leistungsdiagnostik für die Trainerarbeit anschaulich vermitteln. Weil er sich über zehn Jahre mit dieser Thematik bis ins Detail beschäftigt hat. Und dann gibt es ein paar wichtige Merkmale bei absoluten Toptrainern, die kann man nicht lernen: Charisma, Rhetorik, Ausstrahlung. Bei Domenico Tedesco habe ich viele dieser Eigenschaften gefunden.

SPIEGEL ONLINE: Wie schnell waren Sie sich sicher, dass er der richtige Mann ist?

Heidel: Schon das erste Gespräch mit ihm - über vier oder fünf Stunden -, das war einfach extrem beeindruckend. Wir haben dann zusammen am Laptop gesessen und Spiele angeguckt - und er hat mir seine Ideen erklärt.

SPIEGEL ONLINE: Schalke-Spiele?

Heidel: Insbesondere. Aber auch Spiele von Aue, bei denen er mir erklärt hat, was er verändert hat. Immer wieder kam mir zwar der Gedanke: "Aber der ist doch erst 31, trainiert Erzgebirge Aue und war noch nie in der Bundesliga - und wir sind Schalke." Irgendwann habe ich mir jedoch gesagt: Ist eigentlich völlig egal. Ich glaube, das ist der Trainer, den wir jetzt einfach brauchen.

SPIEGEL ONLINE: Ohne jetzt die Diskussion um die "Laptop-Trainer" wieder eröffnen zu wollen: Das ist doch aber nur ein Teil des Jobs.

Heidel: Domenico hatte bei uns schon das eine oder andere unangenehme Gespräch zu führen. Er hat mit Mitgliedern des Stabs gesprochen, die drei, vier Jahre älter waren, und mit großer Ehrlichkeit und Offenheit erklärt: "Tut mir leid, das Gespräch hat mich nicht überzeugt. Mit dir möchte ich nicht zusammenarbeiten." Was mir sehr imponiert. Da ist null Unsicherheit.

SPIEGEL ONLINE: Aufsichtsratschef Clemens Tönnies ist bekanntermaßen ein Mann mit Faible für große Namen. Hat er Widerstand geleistet?

Heidel: Clemens war immer in meine Überlegungen eingeweiht, und er hat Domenico schon früh kennen gelernt. Ich brauche zwar keine Genehmigung von ihm, aber mir ist seine Meinung wichtig. Nach dem Treffen hat er gesagt: Hut ab, so ist hier noch keiner aufgetreten. Und das hat mich dann noch sicherer gemacht.

SPIEGEL ONLINE: Wie war Ihre Zusammenarbeit mit Tönnies grundsätzlich während dieses ersten Jahres?

Heidel: Er mischt sich ins Alltagsgeschäft überhaupt nicht ein, aber wir haben ein sehr vertrautes Verhältnis. Es gibt kaum einen Tag, an dem wir nicht miteinander telefonieren. Selbst wenn Clemens geschäftlich in China, Russland oder sonst wo auf der Welt unterwegs ist. Es geht einfach darum, dass er auf dem Laufenden ist. Es wurde ja mal kolportiert, dass ich Angst haben müsste, dass diese Informationen am nächsten Tag in der Zeitung stehen, aber diese Gefahr besteht nicht. Ich bin nicht trotz Clemens Tönnies gekommen, sondern wegen Clemens Tönnies.

SPIEGEL ONLINE: Tatsächlich hatte man lange das Gefühl, Tönnies genieße seine öffentliche Präsenz. Wie kommt diese neue Zurückhaltung?

Heidel: Natürlich haben wir vor einem Jahr besprochen, wie wir nach außen wirken wollen. Ich glaube, seine Zurückhaltung hängt auch damit zusammen, dass wir uns stetig austauschen. Clemens Tönnies war noch nie so stark in alles involviert wie jetzt, weil es mir wichtig ist. Und weil wir uns sehr, sehr gut verstehen.

SPIEGEL ONLINE: War auch Thomas Tuchel eine ernsthafte Option als Nachfolger von Markus Weinzierl?

Heidel: Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde: Darüber habe ich nicht nachgedacht. Wir haben wieder Kontakt gehabt, aber so kurz nach Dortmund geht Schalke nicht. Ich habe sechs Jahre lang mit Thomas Tuchel zusammengearbeitet, und bis auf ein paar Dissonanzen bei seinem Abschied aus Mainz war das eine überragende Zusammenarbeit. Inzwischen ist alles ausgeräumt. Ich finde, dass Thomas ein überragender Trainer ist, auch wenn seine BVB-Zeit vorzeitig zu Ende ging.

imago Thomas Tuchel, Christian Heidel (Archiv, März 2010)

SPIEGEL ONLINE: Das müssen Sie genauer erklären.

Heidel: Unsere Trainersuche lief, als in Dortmund noch die Pfeile hin und her flogen. Wenn Thomas in diesem Moment auch noch zu Schalke gegangen wäre, dann wäre das vermutlich eskaliert. Ich bezweifle, dass er hier in Ruhe hätte arbeiten können. Da wären jeden Tag neue Geschichten zu diesem Thema gemacht und veröffentlicht worden Thomas ist nicht so ganz einfach, vielleicht ist sogar kompliziert. Aber glauben Sie mir, alle guten Trainer sind kompliziert und vielleicht oftmals auch anstrengend.

SPIEGEL ONLINE: Dieses geradezu schwärmerische Bekenntnis überrascht uns. Es gibt ja die Aussage von einem Mitglied der Dortmunder Führungsgremien, der gesagt haben soll, er sei aus Mainz gewarnt worden. Kam diese Warnung nicht von ihnen?

Heidel: Ich habe überhaupt niemanden gewarnt, ich habe Aki Watzke sogar dringend empfohlen Thomas Tuchel zu holen. Wir hatten ein langes Gespräch und ich habe ihm beschrieben, wie Thomas tickt. Ich habe wortwörtlich zu Watzke gesagt: Wenn du den besten Trainer haben willst, den du dir nach der Zeit mit Jürgen Klopp vorstellen kannst, nimm Thomas Tuchel. Wenn du weiter dort oben stehen willst, wo du im Moment stehst, dann musst du ihn verpflichten.

SPIEGEL ONLINE: Aber Sie haben sicher auch erzählt, wo Tuchels Schwächen liegen.

Heidel: Natürlich habe ich auch gesagt: Da kommt ein Trainer, der euch alles abverlangt. Das ist ein anderer Typ als Jürgen Klopp. Der Thomas ist aber alles andere als ein schlechter Typ, aber er ist extrem fokussiert, er will überall das Optimum, im Umfeld, beim Staff. Er ist sehr hartnäckig und auch fordernd, aber immer des Erfolgs wegen. Und der BVB war ja auch erfolgreich.

SPIEGEL ONLINE: Das Kunststück, dass es beim FC Schalke ausnahmsweise ruhiger und harmonischer zuging als in Dortmund, ist der vielleicht größte Erfolg, den sie hinbekommen haben. Wie haben sie das geschafft?

Heidel: Das hat vermutlich viel damit zu tun, dass ich vom ersten Tag an sehr transparent arbeite, auch gegenüber der Mannschaft. Ich glaube schon, dass die Spieler - obwohl es sportlich nicht gut gelaufen ist - ein Gefühl dafür hatten, dass man sich in diesem Klub einig ist, es keine Möglichkeit gibt, auszubrechen. Die Mannschaft ist charakterlich absolut in Ordnung. Dass sie besser Fußball spielen muss, ist eine andere Sache.

SPIEGEL ONLINE: Welcher Stil schwebt Ihnen vor?

Heidel: Ich bin zwar kein Trainer, aber der Plan war, dass ein Trainer mit einer Mannschaft eine Spielphilosophie entwickelt, die unverwechselbar ist. Ich glaube, dass die Menschen auf Schalke keine Mannschaft wollen, die am eigenen Strafraum steht, die wartet, umschaltet und kontert. Schalke muss eine Mannschaft haben, die mutig und die offensiv verteidigt, die den Menschen das Gefühl gibt, vor nichts Angst zu haben. Wir müssen den Gegner schon am eigenen Strafraum attackieren, das war der grobe Plan. Wir haben's nur nicht umgesetzt.

SPIEGEL ONLINE: Nagt das an Ihnen, dass sie Spieler für 70 Millionen Euro verpflichtet haben und dennoch solche grundlegenden Probleme hatten?

Heidel: Richtigerweise muss man sagen: Wir haben nicht 70, sondern zehn Millionen Euro investiert, weil wir nur zehn Millionen Euro mehr ausgegeben haben, als wir einnehmen konnten. Wir haben damals mit Leroy Sané den Spieler abgegeben, der ganz entscheidenden Anteil an der Qualifikation für den Europapokal hatte, und wir haben Joel Matip verloren. Wir haben Qualität abgegeben und haben versucht, neue Qualität zu holen, aber das Ergebnis hat nicht gestimmt.

SPIEGEL ONLINE: Warum soll das nächstes Jahr besser werden?

Heidel: Es gibt zwei mögliche Erklärungen für die enttäuschende Vorsaison: Die Spieler waren zu schlecht, oder andere Dinge haben nicht gestimmt. Für uns ist wichtig, in der zweiten Saison die richtige Antwort zu geben. Mit Domenico Tedesco spreche ich natürlich im Moment intensiv über Kaderkorrekturen, komischerweise will der eigentlich keinen von den Neuzugängen des vorigen Sommers abgeben. Ich tue mich schwer, Spieler schon nach zwölf Monaten schon aufzugeben.

Getty Images Leroy Sané (Archiv, April 2016)

SPIEGEL ONLINE: Wie weit ist Schalke denn davon entfernt, einen Spieler wie Sané halten zu können?

Heidel: Das ist sehr schwierig. Es gibt inzwischen zu viele Klubs, die Gehälter zahlen, von denen wir Lichtjahre entfernt sind. In Deutschland sind das zwar nur die Bayern, aber auch in England, Spanien und Italien gibt es Konkurrenten, mit denen wir nicht mithalten können. Schauen Sie auf Sead Kolasinac, der an Schalke hängt und wirklich gerungen hat, bevor er zum FC Arsenal gewechselt ist. Der hat sich grandios verhalten, aber irgendwann musste ich ihm sagen: Seo, was sollen wir machen? Der kriegt für einen Vierjahresvertrag den Jahresetat von 50 Prozent der Bundesligisten. Was sollen wir denn da machen?

SPIEGEL ONLINE: Erwarten Sie vor diesem Hintergrund, dass Leon Goretzka in den nächsten Tagen kommt, und auch auf einen Wechsel drängt?

Heidel: Nein. Leon wird zu einhundert Prozent in der nächsten Saison auf Schalke spielen, da kann kommen, was will. Wir wollen dahin zurück, wo Schalke hingehört, dann kann ich nicht den besten Mann abgeben, den ich nicht ersetzen kann. Wenn wir unsere Ziele nicht erreichen, verlieren wir mehr Geld, als wir mit Leon ein Jahr vor Vertragsende einnehmen könnten. Denn es kommt ja keiner und gibt mir 50 Millionen Euro für einen Spieler, der noch ein Jahr Vertrag hat.

SPIEGEL ONLINE: Hadert er mit dieser klaren Ansage?

Heidel: Ich möchte da nicht für Leon sprechen. Aber er ist sehr bodenständig. Er identifiziert sich ungemein mit Schalke. Es ist ihm auch wichtig, dass wir die Saison korrigieren.

S PIEGEL ONLINE: Ist es völlig illusorisch, dass Schalke noch einmal Deutscher Meister wird?

Heidel: Nur, wenn Bayern München extrem viele Fehler macht, kann ein anderer Klub Deutscher Meister werden. Aber es ist ein großer Ansporn für uns, wieder zu Borussia Dortmund aufzuschließen. Watzke glaubt zwar, dass das nie mehr passieren wird, aber die Dortmunder stehen da, wo sie stehen, weil sie zwei grandiose Entscheidungen getroffen haben: Sie haben zweimal Trainer aus Mainz geholt. Denken sie mal daran, wo der BVB stand, bevor Jürgen Klopp da hin ging. Es ist immer das Gleiche: Der wichtigste Mann in einem Klub ist der Trainer.