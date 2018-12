Pulisic vor Abgang im Winter?

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc wird in regelmäßigen Abständen nach der Zukunft von Christian Pulisic befragt und bisher lautete die sinngemäße Antwort stets: Der talentierte US-Amerikaner muss bis Sommer 2019 bleiben. Pulisics Vertrag läuft bis 2020, an einer Verlängerung scheint der 20 Jahre alte Stürmer nicht interessiert zu sein.

Pulisic möchte in die Premier League wechseln, als erster Interessent gilt der FC Chelsea. Wie die Zeitung "Evening Standard" nun berichtet, will das Team von Trainer Maurizio Sarri Pulisic bereits im kommenden Winter verpflichten. Das dürfte einen ganz pragmatischen Grund haben, denn Chelsea droht wegen Verstößen gegen die Bestimmungen bei Verpflichtungen von Jugendspielern eine Transfersperre durch die Fifa. Soll der Kader der Blues verstärkt werden, geht das womöglich nur noch in diesem Winter.

Der BVB befindet sich damit in einer guten Verhandlungssituation. Chelsea soll nicht bereit sein, die angeblich von der Borussia veranschlagte Ablöseforderung in Höhe von 79 Millionen Euro zu erfüllen. Ein erstes Angebot soll es laut "Ruhr-Nachrichten" bereits gegeben haben. Pulisic ist derzeit einer der wenigen Spieler, der beim Bundesliga-Tabellenführer unter Normalform agiert. (krä/sid)

Hasenhüttl bei Southampton im Gespräch

Der kriselnde FC Southampton hat Teammanager Mark Hughes, Ex-Bundesliga-Profi von Bayern München, mit sofortiger Wirkung entlassen. Der 55 Jahre alte Waliser hatte erst im März den Argentinier Mauricio Pellegrino abgelöst. Als möglicher Nachfolger wird der ehemalige Leipzig-Coach Ralph Hasenhüttl in britischen Medien gehandelt. Die "Bild"-Zeitung berichtete, dass der Österreicher ein Topkandidat bei den Saints sei.

Am vergangenen Spieltag der Premier League verspielte Southampton gegen Manchester United eine 2:0-Führung und verpasste den zweiten Saisonsieg. Der Klub steht nach 14 Spieltag auf dem 18. Tabellenplatz und ist abstiegsgefährdet. Hasenhüttl gilt als großer Anhänger der englischen Liga, die Perspektive von Southampton in der von sechs großen Klubs geprägten Premier League spricht allerdings eher gegen einen Wechsel. (krä/sid)

Matthäus sieht Werner beim FC Bayern

Der FC Bayern will den verpassten Umbruch im Kader im kommenden Sommer nachholen. Dafür soll viel Geld ausgegeben werden, Gerüchten zufolge bis zu 200 Millionen Euro. Für den ehemaligen Münchner Lothar Matthäus ist klar, wer eines der großen Transferziele der Bayern sein müsste: Timo Werner von RB Leipzig. "Timo würde perfekt zu Bayern München passen", sagte Matthäus bei Sky.

Matthäus glaubt, dass sich der Rekordmeister bereits um den Angreifer bemüht habe, "alles andere wäre sehr fahrlässig und würde bedeuten, dass sie in München ihre Hausaufgaben wieder nicht gemacht hätten", sagte Matthäus. Werners Vertrag in Leipzig läuft bis 2020.