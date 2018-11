Eine Halbzeit, die zweite nämlich, ohne klare Torchance, zum ersten Mal ein Heimspiel unter Trainer Lucien Favre, ohne dass dem BVB ein Tor gelingt - das 0:0 gegen den FC Brügge wirkt wie ein Rückfall in die Zeit des Saisonbeginns, als Borussia Dortmund in der Offensive noch nach dem richtigen Konzept suchte.

Inzwischen ist es gefunden, es beruht vor allem auf Geschwindigkeit im Angriffsdrittel. Der BVB schoss in der Bundesliga im Schnitt nahezu drei Tore pro Spiel, in der Champions League waren es sogar im Heimspiel gegen Atletico Madrid vier. Diesmal keines.

Das Hinspiel in Brügge hatten die Dortmunder noch 1:0 gewonnen, auch deshalb wirkte der trostlose Kick gegen den belgischen Meister nun wie ein heftiger Rückschlag. Doch anders als beim glücklichen Erfolg Mitte September kontrollierte der BVB ständig die Partie, sicherte sich gut gegen Konter ab und holte den einen Punkt, der nötig war, um das Achtelfinale der Champions League zu erreichen. Schmucklos, aber souverän.

Borussia Dortmund nahm in den nun gerade mal fünf Monaten unter Favre eine sehr gute Entwicklung. Das gilt für nahezu alle Spieler, für Jadon Sancho besonders, auch für Dan-Axel Zagadou.

Bei einem jedoch stockt es, der Pfeil zeigt sogar nach unten. Christian Pulisic schoss in Brügge das einzige Tor und traf auch beim ebenso schmeichelhaften 1:1 bei der TSG Hoffenheim, als die Dortmunder sich noch mühselig zu Chancen schleppten. In den vergangenen Wochen, als es in Hochgeschwindigkeit vor das Tor des Gegners ging, saß Pulisic in der Bundesliga nur noch auf der Bank, wurde - wenn überhaupt - eingewechselt. Gegen Brügge durfte er mal wieder von Anfang an spielen.

"Es war okay", sagte Favre nach dem Spiel gegen Brügge zur Leistung des Flügelspielers. Allerdings erst mit dem letzten Satz. Zunächst führte der Trainer an, dass Brügge in einem 4-4-2-System statt des erwarteten 5-3-2 angetreten war und "sehr eng und sehr tief" verteidigte. Das war durchaus richtig, hatte aber wenig mit der Frage zu tun, die sich auf die Entwicklung von Pulisic bezog. Der US-Amerikaner vergab eine von nur zwei sehr guten Chancen des BVB mit einem schwachen Abschluss und blieb auch in anderen Szenen deutlich unter seinen Möglichkeiten. Favre umschiffte die Frage nach der Entwicklung, indem er auf die starke Konkurrenz in der Offensive verwies.

Video DPA

Christian Pulisic ist erst 20 Jahre alt. Er ist der jüngste Spieler, der je eine Nationalmannschaft der USA als Kapitän auf den Platz führte. Der BVB konzentriert sich in Sachen Marketing auch auf die USA, dabei ist Pulisic ein wichtiger Faktor.

Und er ist immer noch ein Versprechen für die Zukunft. Doch ob sich der Spieler eine Zukunft in Dortmund verspricht, darf bezweifelt werden. Über die Premier League sagte er kürzlich: "Viele Kinder träumen davon, in dieser Liga zu spielen. Deswegen gibt es keinen Grund, warum ich nicht vielleicht auch eines Tages dort spielen sollte".

Liverpool, Chelsea, United - und die Bayern

Entsprechend mehrten sich die Gerüchte, wer denn alles Interesse an einer Verpflichtung habe. Der FC Liverpool und der FC Chelsea wurden genannt, nun soll auch Manchester United eingestiegen sein. Dass auch der FC Bayern mal als potentieller Arbeitgeber in den Raum geworfen wurde, versteht sich angesichts des Kaufgesuchs nach jungen, schnellen Flügelspielern von selbst.

Als Ablöse wurde von 70 Millionen Euro geschrieben, wobei es da inzwischen auf zehn Millionen mehr oder weniger auch nicht ankommt. Handfest ist nur, dass Pulisics Vertrag beim BVB noch bis Sommer 2020 gültig ist. Einen Verkauf schon in der kommenden Wintertransferperiode schloss Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc im Sportmagazin "Kicker" aus.

Ein halbes Jahr später könnte es dann so weit sein, und es ist keine Stimme zu hören, die das derzeit beklagen wollte.

Borussia Dortmund - FC Brügge 0:0

Dortmund: Bürki - Diallo (80. Hakimi), Zagadou, Akanji, Piszczek - Dahoud, Witsel (90. Delaney) - Guerreiro (73. Sancho), Reus, Pulisic - Alcácer

Brügge: Horvath - Denswill, Mechele, Poulain - Dennis (76. Rits), Nakamba, Amrabat, Mata - Vanaken, Vormer (90.+3 Decarli) - Wesley (90.+2 Openda)

Schiedsrichter: Gediminas Mazeika

Gelbe Karten: Alcácer / Denswill

Zuschauer: 66.099 (ausverkauft)