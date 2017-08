BVB-Talent Christian Pulisic Der Ersatz-Star

Da standen sie dann und hüpften mal wieder. Der Blick ging auf die Südtribüne, von dort schallte es ihnen entgegen: "Wer wird Deutscher Meister? BVB, Borussia!" Warum denn nicht, werden vielleicht einige Dortmunder Spieler gedacht haben, die gerade auch das zweite Spiel der Bundesligasaison gewonnen hatten, dieses Mal mit 2:0 gegen Hertha BSC.



Einer von denen, die da hüpften, hatte es ja sogar schon angesprochen.



Vor der Saison, im Trainingslager, sagte Christian Pulisic: "Wir haben eine gute Chance, die Liga zu gewinnen." Das war die Zeit, als Geschichten darüber geschrieben wurden, wie prall das Angebot in der Dortmunder Offensive sei. Inzwischen ist Ousmane Dembélé aus dem Sortiment genommen worden. Sein Verkauf an den FC Barcelona wird irgendeine Summe weit oberhalb von 100 Millionen Euro auf das ohnehin volle Konto der westfälischen Fußballfirma bringen. Sportlich, so sagte es Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, bedeute der Abgang zweifelsfrei einen Verlust: "Du kannst Ousmane mit dessen Qualitäten nicht eins zu eins ersetzen."

Es deutet einiges darauf hin, dass der BVB die letzen Tage des sommerlichen Transfermarktes nutzen wird, um noch einen Flügelspieler zu verpflichten. Außerdem hat er ja noch den forschen Christian Pulisic, der es gewohnt ist, als Ersatz gehandelt zu werden. Erst sollte er für Marco Reus in die Bresche springen, nachdem der sich mal wieder verletzte, nun eben für Dembélé.

In den USA längst ein Superstar

Das sind recht hohe Erwartungen an einen 18 Jahre alten Jungen. Aber auch daran ist Pulisic gewohnt. In den USA, wo sie den Fußball weiterhin Soccer nennen, gilt er als Elvis Presley, der allein auf den Mond fliegen und von dort mit einer flammenden Rede Donald Trump zum Rücktritt bewegen kann.

Christian Pulisic ist wegen seiner Jugend und seines Talents der Superstar des Soccers. Im kommenden Sommer, wenn der BVB eine Marketingreise in die Staaten antreten wird, ist er das große Plus.

Pulisic spielt, wie er immer spielt

Zusammengenommen ergibt das eine Fülle von Erwartungen, mit denen auch ein 25 Jahre alter Fußballer überfrachtet sein könnte. Pulisic scheint (noch) alles gut wegzustecken. Er spielt so, wie er immer spielt. Schon bei der Ballannahme beschleunigt er in Richtung des gegnerischen Tores. Gegen die Hertha wurde bei ihm eine Höchstgeschwindigkeit von 34,3 Stundenkilometern gemessen. Das allein macht es schon schwierig für einen Verteidiger wie Marvin Plattenhardt. Der Berliner Außenverteidiger, der Pulisic häufig begegnete, kam auf maximal 29,5 Stundenkilometer.

Fünf Torschüsse, vier Vorlagen zu Torschüssen, 41 Sprints, 77 intensive Läufe - das waren jeweils teaminterne Bestwerte für Pulisic in der Partie gegen die Hertha. Wer seine Leistung als durchschnittlich bezeichnete, lag trotzdem noch ganz gut. Für Aufsehen hätte der Auftritt vielleicht bei einem Debüt gesorgt, aber es war eben schon das 40. Bundesligaspiel für Pulisic, der eines seiner bislang sechs Tore zum Saisonauftakt beim VfL Wolfsburg schoss. Dort gelang ihm auch eine seiner insgesamt neun Vorlagen zu Treffern. Die Quoten sind schwächer als die von Dembélé, aber sehr ordentlich.

Christian Pulisic ist dank seines Tempos und seiner Ausdauer bestens für das Spiel des neuen Trainers Peter Bosz geeignet, der zwei schnelle Außenspieler in seinem 4-3-3-System vorsieht, denen im Pressing und Gegenpressing eine wichtige Rolle zukommt. Trainer wie Jürgen Klopp stehen auch auf solche Spieler, deshalb wollte Klopp Pulisic auch zum FC Liverpool holen.

Es kam nie zu ernsthaften Verhandlungen. Pulisic, der im vergangenen Jahr einen neuen, bis 2020 gültigen Vertrag unterschrieb, bekannte sich zum BVB. Spekulationen wird es vermutlich erst wieder im kommenden Sommer geben. Bis dahin muss Pulisic in Dortmund Reus und Dembélé ersetzen, die USA zur Weltmeisterschaft nach Russland schießen, dort für den Ruf des Soccers werben. Immerhin wird er im September 19.